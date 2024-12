Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Woche 17 ist durch, die Postseason rückt immer näher. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Das Playoff Picture der NFL nimmt mehr und mehr Form an. Mit den Kansas City Chiefs, den Buffalo Bills, den Pittsburgh Steelers, den Houston Texans, den Detroit Lions, den Philadelphia Eagles, den Minnesota Vikings, den Green Bay Packers, den Los Angeles Chargers, den Washington Commanders, den Los Angeles Rams und den Baltimore Ravens haben zwölf Teams bereits die Postseason-Teilnahme in der Tasche. NFL - MVP-Debatte: Lamar Jackson oder Josh Allen? Um die übrigen beiden Playoff-Plätze kämpfenin Woche 18 fünf Teams. Offen ist außerdem, welches Team es in der NFC den Chiefs gleichmacht, die Conference gewinnt und so die Wild Card Round überspringen darf. Dabei kommt es zu einem echten Finale im direkten Duell. NFL: Kansas City Chiefs wollen wohl Starter schonen - droht Wettbewerbsverzerrung? Nun der Blick aufs große Ganze: Wer würde derzeit auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 17. Außerdem fassen wir euch die Playoff-Wahrscheinlichkeiten für jedes einzelne der 32 Teams am Ende der jeweiligen Conference nochmal übersichtlich zusammen. Viele Teams sind bereits aus dem Rennen.

NFC Wild Card Round: #7 Packers (11-5) at #2 Eagles (13-3) Die Green Bay Packers machten bereits in Woche 16 die Postseason klar. Gegen die Vikings gab es nun eine knappe Niederlage. Stand jetzt würden die Packers somit auf die Philadelphia Eagles treffen, welche am vergangenen Sonntag noch die Dallas Cowboys mit 41:7 auseinanderschraubten.

NFC Wild Card Round: #6 Commanders (11-5) at #3 Rams (10-6) Die Washington Commanders sind in den Playoffs. Dank eines bärenstarken Jayden Daniels gewann Washington in der Overtime gegen die Atlanta Falcons und sicherte sich so die Playoff-Teilnahme. Nach aktuellem Stand wären nun die Los Angeles Rams der Gegner. Diese haben durch den 13:9-Sieg gegen die Arizona Cardinals und Schützenhilfe der anderen ebenfalls die Playoffs fix gemacht.

NFC Wild Card Round: #5 Vikings (14-2) at #4 Buccaneers (9-7) Die Minnesota Vikings haben im Kampf um den ersten Platz in der NFC North einen wichtigen Sieg errungen. In Woche 17 glückte ein 27:25 gegen die Packers. Minnesota trifft am letzten Spieltag im NFC-Kracher auf die Detroit Lions, da geht es dann um Rang eins in der Conference. Die Tampa Bay Buccaneers sind durch die Niederlage der Atlanta Falcons auf Rang eins der NFC South gesprungen. Dadurch haben sie den Einzug in die Playoffs selbst in der Hand. Dazu beigetragen hat natürlich auch die Machtdemonstration beim 48:14 gegen die Carolina Panthers.

NFC Wild Card Round: Bye Week für #1 Lions (14-2) Die Lions haben sich in Woche 17 im Monday Night Game bei den San Francisco 49ers für den Showdown gegen die Vikings am letzten Spieltag "aufgewärmt". In Kalifornien gelang ein spektakuläres 40:34. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen die Vikings gehört den Lions der Top Speed.

NFC: Die Playoff-Wahrscheinlichkeiten aller 16 Teams Anmerkung: Die nachfolgende Reihenfolge bzw. Platzierung der Teams richtet sich nicht nach der Höhe der Playoff-Wahrscheinlichkeit, sondern nach dem aktuellen Stand in der Conference. Die Wahrscheinlichkeit errechnet sich aus 10.000 Simulationen der restlichen Regular-Season-Spiele, die von "Next Gen Stats" durchgeführt werden. Die dargestellten Zahlen stammen von "nfl.com". 1. Platz: Minnesota Vikings - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

2. Platz: Philadelphia Eagles - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

3. Platz: Los Angeles Rams - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

4. Platz: Tampa Bay Buccaneers - 89 Prozent

5. Platz: Detroit Lions - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

6. Platz: Washington Commanders - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

7. Platz: Green Bay Packers - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

8. Platz: Seattle Seahawks - 0 Prozent (bereits eliminiert)

9. Platz: Atlanta Falcons - 11 Prozent

10. Platz: Arizona Cardinals - 0 Prozent (bereits eliminiert)

11. Platz: San Francisco 49ers - 0 Prozent (bereits eliminiert)

12. Platz: Dallas Cowboys - 0 Prozent (bereits eliminiert)

13. Platz: New Orleans Saints - 0 Prozent (bereits eliminiert)

14. Platz: Chicago Bears - 0 Prozent (bereits eliminiert)

15. Platz: Carolina Panthers - 0 Prozent (bereits eliminiert)

16. Platz: New York Giants - 0 Prozent (bereits eliminiert)

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (9-7) at #2 Bills (13-3) Die Denver Broncos kassierten zum Auftakt des 17. Spieltages gegen die Cincinnati Bengals eine 24:30-Pleite. Im Playoff Picture ändert sich dadurch aber nichts, weshalb in der Wild Card Round ein Team warten würde, gegen das wohl niemand spielen will. Gemeint sind die Buffalo Bills, die zuletzt mit einem deutlichen Sieg gegen die New York Jets überzeugten (40:14). Josh Allen & Co. haben zehn der vergangenen elf Spiele gewonnen. Ein Duell mit den Broncos gab es in dieser Saison noch nicht.

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (10-6) at #3 Ravens (11-5) Für die Los Angeles Chargers steht im Playoff Picture dank des 40:7-Erfolges gegen die Patriots zu Beginn von Woche 17 weiterhin Platz sechs zu Buche. Ein Duell gegen die bärenstarken Bills wäre damit aktuell vermieden, in der ersten Runde der Postseason würden stattdessen die Baltimore Ravens warten. Das Team um MVP-Kandidat Lamar Jackson schraubte in Woche 17 mit 31:2 die Houston Texans auseinander. Der Spielmacher erwischte mit zwei Touchdown-Pässen und einem Rushing TD mal wieder einen Sahnetag und sorgte dafür, dass die Ravens vorerst von #5 auf #3 springen.

AFC Wild Card Round: #5 Steelers (10-6) at #4 Texans (9-7) Die Pittsburgh Steelers haben weniger Grund zur Freude. In Woche 17 unterlagen Russell Wilson und Co. den Kansas City Chiefs, daher rutschten die Steelers auf den fünften Rang in der AFC ab. In den Playoffs würden in der ersten Runde die Houston Texans warten, die bereits zuvor für die Postseason qualifiziert waren, aber eine bittere Pleite gegen die Ravens eingefahren haben.

AFC Wild Card Round: Bye Week für #1 Chiefs (14-1) Die Kansas City Chiefs mögen in dieser Saison nicht unbedingt den besten Football spielen, aber dennoch haben sie die beste Bilanz aller NFL-Teams vorzuweisen. Am Mittwochabend siegten sie mit 29:10 gegen die Pittsburgh Steelers. Ihr Platz an der Sonne ist ihnen nicht mehr zu nehmen, die Chiefs haben eine Bye Week in der Wild Card Round.

