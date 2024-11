NFL Playoff Picture nach Woche 10: Commanders rutschen ab - Lions und Chiefs marschieren

Die NFL-Saison ist in vollem Gange, Woche 10 wurde bereits absolviert. Auch wenn die Postseason noch ein Stück entfernt ist, lohnt sich ein Blick auf die derzeitigen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Ein Team ist in der laufenden NFL-Spielzeit noch ungeschlagen und thront in seiner Conference an der Spitze: die Kansas City Chiefs. Würden bereits die Playoffs anstehen, hätte sich der Super-Bowl-Sieger in der ersten Woche eine Bye Week gesichert. Genau wie die Detroit Lions, die am Wochenende ebenfalls gewinnen konnten und aktuell an der Spitze der NFC stehen. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 10.

NFC Wild Card Round: #7 Packers (6-3) at #2 Eagles (7-2) Die Green Bay Packers konnten am vergangenen Wochenende ob ihrer Bye Week nichts für ihre Platzierung im Playoff Picture tun. Die Cheeseheads rangieren weiterhin auf dem siebten Rang. In der Postseason würden nach aktuellem Stand die Philadelphia Eagles warten, die nach einem etwas zähen Saisonstart fünf Partien in Folge gewannen. Zuletzt gelang gegen die schwachen Dallas Cowboys ein souveräner 34:6-Erfolg.

NFC Wild Card Round: #6 Commanders (7-3) at #3 Falcons (6-4) Wer hätte das vor der Saison gedacht? Die Washington Commanders sind eines der heißesten Teams in der NFL - das in der vergangenen Woche aber einen kleinen Rückschlag hinnehmen musste. Gegen die Pittsburgh Steelers unterlag das Team um Quarterback-Rookie Jayden Daniels knapp mit 27:28, prompt sind die Commanders im Playoff Picture von Platz zwei auf Rang sechs abgerutscht. Derzeit würden in den Playoffs die Atlanta Falcons warten, die am zurückliegenden Wochenende eine unerwartete 17:20-Niederlage gegen die New Orleans Saints einstecken mussten. Dennoch führt die Franchise weiterhin klar die NFC South an.

NFC Wild Card Round: #5 Vikings (7-2) at #4 Cardinals (6-4) Die Minnesota Vikings kämpfen weiter um den Divisionsieg in der NFC North, taten sich zuletzt aber etwas schwer. Gegen die Jacksonville Jaguars, das NFL-Team mit der aktuell schlechtesten Bilanz, gelang am vergangenen Wochenende nur ein knapper 12:7-Erfolg. Die Arizona Cardinals bleiben weiterhin die wohl größte Überraschung im Playoff Picture. Die Franchise führt nach dem 31:6-Erfolg gegen die New York Jets die enge NFC West an und steht deshalb im Moment - trotz bereits vier Niederlagen - in den Playoffs.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Lions (8-1) Die Detroit Lions liefern aktuell so richtig ab! Nach dem Sieg im Divisionduell gegen die Green Bay Packers gelang auch gegen die Houston Texans ein Erfolg, so stand am Ende ein 26:23 auf der Anzeigetafel. Dank sieben Siegen in Folge konnten die Mannen von Head Coach Dan Campell ihre Spitzenposition in der NFC verteidigen.

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (5-5) at #2 Bills (8-2) Die Denver Broncos sind weiterhin Teil des Playoff Picture, obwohl es zuletzt zwei Niederlagen setzte. Nach der 10:41-Klatsche gegen die Ravens unterlag die Truppe um Rookie-Quarterback Bo Nix in Woche zehn Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs mit 14:16. Die Niederlage war ob eines geblockten Field Goals in letzter Sekunde dabei äußerst unglücklich. Die Broncos würden Stand jetzt auf die Buffalo Bills treffen, die ihre Führung in der AFC East dank des 30:20-Sieges gegen die Indianapolis Colts ausbauten. Mit acht Siegen und zwei Niederlagen stehen die Bills quasi schon als Divisionsieger fest, da die New York Jets, Miami Dolphins und New England Patriots mit jeweils drei Siegen bereits weit abgeschlagen sind.

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (6-3) at #3 Steelers (7-2) Stünden jetzt die Playoffs an, würden die Los Angeles Chargers bei den Steelers gastieren. Das Team aus Kalifornien feierte in Woche neun einen 27:17-Sieg gegen die schwachen Tennessee Titans. Es war bereits der vierte Sieg in Folge. Die Pittsburgh Steelers konnten nach ihrer Bye Week in Woche zehn wieder in das Geschehen eingreifen und einen hauchdünnen Sieg feiern. Gegen die Washington Commanders stand ein extrem knappes 28:27 auf der Anzeigetafel, wodurch Rang eins in der AFC North verteidigt werden konnte.

AFC Wild Card Round: #5 Ravens (7-3) at #4 Texans (6-4) Die Baltimore Ravens liefern sich in eben jener AFC North weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Pittsburgh Steelers. In Woche zehn siegten Lamar Jackson und Co. ebenfalls hauchdünn, gegen die Cincinnati Bengals gelang ein 35:34. Im Vergleich dazu erwischten die Houston Texans gegen die Detroit Lions nicht ihren besten Tag und mussten eine ebenfalls knappe 23:26-Niederlage einstecken. Einen Platz in den Playoffs haben die Texans aufgrund ihrer Führung in der AFC South aber weiter sicher.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Chiefs (9-0) Gefühlt kann nichts und niemand Kansas City aufhalten. Trotz Verletzungssorgen sind die Chiefs und Quarterback Patrick Mahomes noch ohne Niederlage, stehen wenig überraschend auf dem ersten Rang in der AFC und könnten sich die Playoff-Spiele in der Wild Card Round Stand jetzt ganz gemütlich vom Sofa aus anschauen. Nach dem Overtime-Sieg gegen die Buccaneers in Woche 9 siegten die Chiefs auch in Woche 10 denkbar knapp: dank eines in letzter Sekunde geblockten Field Goals mit 16:14 gegen die Denver Broncos.