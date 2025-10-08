Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die zehnte Woche der NFL-Saison ist durch. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Durch die knappe Niederlage der Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles fallen sie im Playoff Picture einige Plätze nach hinten und müssten jetzt ein hartes Auswärtsspiel in der Wild Card Round bestreiten.

In der AFC gewinne die Los Angeles Chargers in Woche zehn gegen die Pittsburgh Steelers und müssten damit auch in den momentanen imaginären Playoffs gegen sie ran. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL vor dem Thursday Night Game von Woche elf.

NFC Wild Card Round: #7 Packers (5-3-1) at #2 Seahawks (7-2) Einen Absturz mussten indes die Green Bay Packers hinnehmen, die weiter Plätze einbüßen müssen, nachdem sie auch gegen die Eagles verlieren. Nach der Pleite gegen die Carolina Panthers bereits die zweite Niederlage in Folge. Derzeitiger Kontrahent wären die Seattle Seahawks, die durch ihren 44:22-Erfolg über die Arizona Cardinals weiter marschieren.

NFC Wild Card Round: #6 Bears (6-3) at #3 Lions (6-3) Es käme zum Duell zwischen Dan Campbell und seinem einstigen Offensive Coordinator Ben Johnson, welcher jetzt als Head Coach der Chicago Bears aktiv ist. Das Team um Quarterback Jared Goff gewann 44-22 gegen die Washington Commanders und überzeugt vor allem offensiv in allen Belangen - solange das Laufspiel funktioniert. In der Regular Season gab es das Duell schon mal. Dort gewannen die Lions in Woche zwei 52-21.

NFC Wild Card Round: #5 Rams (6-3) at #4 Buccaneers (6-2) Die Tampa Bay Buccaneers mussten eine schmerzhafte Niederlage gegen die New England Patriots hinnehmen. Die sonst stabile Defense konnte der Lauf nicht stoppen. Aktuell würde in der Postseason ein Duell mit den Los Angeles Rams warten, die in Woche zehn mit dem Divisionsrivalen San Francisco kurzen Prozess machten (42:26). Quarterback Matthew Stafford spielt derweil auf MVP-Level. NFL - New York Giants: Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

NFL - New York Giants: Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Philadelphia Eagles (7-2) W, W, W. Die Eagles spazieren momentan weiter durch die NFC. Nachdem General Manager Howie Roseman das Team weiter durch Trades und Rückholaktionen (Brandon Graham) verstärkte, sind sie voll auf der Spur ihren Titel zu verteidigen. In ihrer Conference sind sie bislang die Spitze der Konkurrenz. Im nächsten Spiel kommt es zum Kräftemessen gegen die Detroit Lions.

AFC Wild Card Round: #7 Jaguars (5-4) at #2 Broncos (8-2) In der AFC ist es ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Duell zwischen den Denver Broncos, New England Patriots und den Indianapolis Colts. Das Trio steht 8-2. Aktuell ziehen die Broncos knapp den kürzeren und haben keine Bye Week, sondern ein Wild Card-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars.

NFL-Highlights: Irres Comeback! Texans scoren 26 Punkte im letzten Viertel

Diese wiederum kassierten eine herbe Schlappe in der eigenen Division gegen die Houston Texans mit ihrem Back-U-Quarterback Davis Mills.

AFC Wild Card Round: #6 Bills (6-3) at #3 Patriots (8-2) Die Buffalo Bills verlieren überraschend gegen die Miami Dolphins und müssten nun in den Playoffs gegen den nächsten Divisionsrivalen ran: die Patriots. Das ging in Woche fünf bereits schief, als die Pats 23:20 siegreich vom Platz gingen. Das Team um MVP-Favorit Drake Maye (aktuell bei den Buchmachern vorne) gewann gegen die Bucs (28:23) und somit die letzten sieben Spiele in Folge. Der beste Lauf der Liga! Gemeinsam mit den Broncos.

AFC Wild Card Round: #5 Chargers (7-3) at #4 Steelers (5-4) 25-10. Die Chargers zeigten den Steelers die Grenzen in Woche zehn auf. Zur Belohnung dürften sie aktuell in der Wild Card wieder gegen sie ran. Die Steelers-Defense wirkt in den vergangenen Wochen launisch. Die Offense um Quarterback Aaron Rodgers eingestaubt. NFL: Amon-Ra St. Brown erlebt deutsches Duell mit Faustschlag – so lief es für die Deutschen in Week 10

Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

