In der NFC West tobt der Playoff-Kampf zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams. Am Ende könnte sogar der "Strength of Victory"-Tiebreaker über den Postseason-Einzug entscheiden. ran beantwortet alle Fragen dazu.

Ein Großteil der Playoff-Tickets wurde in der NFL schon vergeben, nur wenige Postseason-Plätze sind noch frei.

Besonders eng geht es in der NFC West zu, mit den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams kämpfen noch zwei Mannschaften um den Division-Sieg.

Mit dem alles andere als unterhaltsamen 6:3-Sieg über die Chicago Bears in Woche 17 hat Seattle seine Pflicht erfüllt und darf weiterhin hoffen.

Die Schützenhilfe der Arizona Cardinals blieb allerdings aus. Sie verloren in der Nacht zu Sonntag bei den Los Angeles Rams knapp mit 9:13. Der aktuelle Stand vor den letzten Spielen in Week 17: Die Rams führen die Division mit 10-6 an, gefolgt von den Seahawks mit 9-7.

Jetzt könnte der "Strength of Victory"-Tiebreaker dafür sorgen, dass die Rams bereits am Ende von Woche 17 oder schließlich in Woche 18 die NFC West sicher haben. Der was? ran erklärt den Tiebreaker und die relevanten Szenarien.