NFL: Playoff-Szenarien für Woche 18

NFC Wild Card Round: #5 Philadelphia Eagles at #4 Tampa Bay Buccaneers

Zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt der Saison befinden sich die Eagles (11-5) in einer Formkrise, das 31:35 zu Hause (!) gegen die Cardinals war der negative Höhepunkt. Dadurch rutschten sie in der NFC East auf Rang zwei ab und hätten momentan ihr Heimrecht in den Playoffs eingebüßt. Aktueller Gegner wären auswärts die Tampa Bay Buccaneers (8-8).