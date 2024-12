Die NFL Playoffs stehen vor der Tür! Bereits vier Teams haben sich schon fix für die Postseason qualifiziert. Drei weitere können in Woche 15 folgen. ran erklärt die Playoff-Szenarien.

Nur noch vier Spieltage, dann neigt sich die NFL-Saison 2024 auch schon dem Ende zu. Zumindest die Regular Season. Denn im Anschluss warten die Playoffs – und der Kampf um den Super-Bowl-Titel.

Während sich in den vergangenen Wochen bereits die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs in der AFC sowie die Detroit Lions und die Philadelphia Eagles in der NFC den Einzug in die Playoffs gesichert haben, können in Woche 15 vier weitere Teams nachziehen.

Diese Woche können noch zwei Teams aus der AFC und eines aus der NFC ihr Ticket für die Postseason lösen. Sollte das der Fall sein, wären bereits sieben der 14 Playoff-Plätze vergeben.

Die Green Bay Packers müssen sich dagegen weiter gedulden. Sie hätten ein Unentschieden im Thursday Night Game zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams benötigt. Doch die Gäste siegten in einem Spiel ohne Touchdown mit 12:6.

Für vier weitere Teams kann der Traum von den Playoffs bereits in Woche 15 platzen. Sie würden zu den sieben bereits eliminierten Franchises stoßen.

ran hat die möglichen Playoff-Szenarien in Woche 15 für euch zusammengefasst.