NFL - Playoff-Szenarien in Woche 15: Ein Team kann die Postseason noch klarmachen

Die NFL Playoffs stehen vor der Tür! Bereits sechs Teams haben sich schon fix für die Postseason qualifiziert. Ein weiteres kann in Woche 15 noch folgen. ran erklärt die Playoff-Szenarien.

Nur noch vier Spieltage, dann neigt sich die NFL-Saison 2024 auch schon dem Ende zu. Zumindest die Regular Season. Denn im Anschluss warten die Playoffs – und der Kampf um den Super-Bowl-Titel.

Während sich in den vergangenen Wochen bereits die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs in der AFC sowie die Detroit Lions und die Philadelphia Eagles in der NFC den Einzug in die Playoffs gesichert haben, konnten in Woche 15 bereits zwei Teams nachziehen.

In der AFC sicherten sich die Pittsburgh Steelers und die Houston Texans ihren Platz in der Postseason, zu vergeben sind dort also nur noch drei Plätze. Aus der NFC kann derweil noch ein Team sein Ticket in Woche 15 lösen.

ran hat die möglichen Playoff-Szenarien für euch zusammengefasst.