Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

In der vergangenen Woche zog sich Eagles-Quarterback Jalen Hurts im Spiel gegen die Commanders eine Gehirnerschütterung zu. In den zurückliegenden Tagen konnte Hurts nicht trainieren, laut Head Coach Nick Sirianni befindet er sich immer noch im Concussion Protocol. Laut "NFL Media" ist es unwahrscheinlich, dass es für einen Einsatz in Woche 18 gegen die Cowboys reichen wird.