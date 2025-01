Neue Nahrung erhalten haben dürften die Bedenkenträger im AFC Championship Game zwischen den Chiefs und den Buffalo Bills . In der Partie gab es nämlich gleich zwei strittige Calls – beide Male mit dem besseren Ende für die Gastgeber aus Kansas City. Und beide Calls hätten dabei nach dem Videostudium durchaus anders ausfallen können, in einem Fall sogar müssen.

Eine Frage, die viele Fans schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Schließlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Entscheidungen zugunsten des Teams um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes.

Werden die Kansas City Chiefs von den Schiedsrichtern in der NFL bevorteilt?

Das Wichtigste in Kürze

Es sah dabei so aus, würde der Ball von Bishop abgefangen werden, irgendwie landete er im Wirrwarr von mehreren Händen aber doch bei Worthy.

Gegen Ende des zweiten Viertels warf Mahomes bei einem dritten Versuch und noch fünf zu gehenden Yards einen tiefen Pass in Richtung seines Wide Receivers Xavier Worthy, der mit seinem Gegenspieler – Bills-Safety Cole Bishop – um den Ball kämpfte.

Die Zustimmung in den sozialen Netzwerken fiel ob der Entscheidung dennoch wenig überraschend gering aus. Und auch US-TV-Analyst Tony Romo hatte hörbar Schwierigkeiten, das Gesehene richtig einzuordnen.

Allerdings: Wäre der umstrittene Call anders ausgefallen, hätte es trotzdem ein First Down für die Chiefs gegeben, da im selben Play ein Holding gegen die Bills angezeigt wurde. Der Tatort wäre elf Yards weiter entfernt von der Endzone gewesen.

Die Referees blieben nach dem Studium der Videoaufnahmen überraschenderweise aber bei ihrer Einschätzung, dass es sich um einen Catch von Worthy gehandelt habe. In der Folge erhielten die Chiefs einen neuen ersten Versuch und konnten im weiteren Verlauf des Drives sogar einen Touchdown erzielten.

Auf dem Feld entschieden sich die Schiedsrichter schließlich dafür, Allen das First Down nicht zuzusprechen. Weil diese Entscheidung in den Videoaufnahmen aber nicht klar zu widerlegen war, blieb es dabei.

Die Chiefs bekamen in aussichtsreicher Position den Ball und konnten ihr Angriffsrecht in einen Touchdown durch Mahomes verwandeln. Ein entscheidendes Play in diesem engen Spiel.

Klar ist: Es gibt in der NFL immer wieder Diskussionen um einen Referee-Bonus für die Kansas City Chiefs und mit Entscheidungen wie solchen im Championship Game gegen die Buffalo Bills werden sie auch nicht enden. Beide Entscheidungen kann man mindestens auch anders fällen.

Beim "Catch" von Xavier Worthy muss man das vielleicht sogar.