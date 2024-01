Anzeige

Nach dem Ende der Regular Season geht es in der NFL gleich Schlag auf Schlag mit den Playoffs weiter. ran gibt alle Informationen zu den NFL-Playoffs.

Nur eine Woche nach dem Ende der regulären Spielzeit geht es in der NFL in den Playoffs um den Weg zum Super Bowl in Las Vegas.

Am 13. Januar geht es nun aber erst einmal mit der Wildcard-Round der NFL weiter. Dabei spielen zwölf der 14 für die Playoffs qualifizierten Teams mit.

Die beiden besten Teams der Regular Season in den beiden Conferences AFC und NFC sind hingegen direkt für die nächste Playoff-Runde nach der Wildcard-Round qualifiziert.

Dies sind in diesem Jahr die Baltimore Ravens und die San Francisco 49ers, die damit während der Wildcard-Round eine Pause haben.