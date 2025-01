Und in der Nacht von Montag auf Dienstag wird die Wild Card Round vom Heimspiel der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings abgerundet.

Am Sonntag müssen zunächst die Denver Broncos bei den Buffalo Bills ran, ehe die Philadelphia Eagles gegen die Green Bay Packers antreten. In der Nacht zu Montag spielen die Tampa Bay Buccaneers gegen die Washington Commanders.

Die diesjährigen Playoffs werden am heutigen Samstag (ab 22:30 Uhr im LIVETICKER) von den Houston Texans und den Los Angeles Chargers eröffnet. Dazu treten die Pittsburgh Steelers in der Nacht auf Sonntag (ab 2 Uhr im LIVETICKER) bei den Baltimore Ravens an .

Die Postseason der NFL steht, dazu auch die genauen Termine der Paarungen der Wild Card Round. Diese hat die Liga noch in der Nacht zu Montag bekanntgegeben.

Das Wichtigste in Kürze

Die Kansas City Chiefs und die Detroit Lions haben als Top Seed von AFC und NFC eine Bye Week und greifen erst in der Divisional Round in die Playoffs ein.

NFL-Playoffs: Die fixen Termine der Wild Card Round

Samstag/Sonntag 11./12. Januar

No. 5 Los Angeles Chargers at No. 4 Houston Texans, 22:30 Uhr

No. 6 Pittsburgh Steelers at No. 3 Baltimore Ravens, 2:00 Uhr

Sonntag, 12. Januar

No. 7 Denver Broncos at No. 2 Buffalo Bills, 19:00 Uhr

No. 7 Green Bay Packers at No. 2 Philadelphia Eagles, 22:30 Uhr

No. 6 Washington Commanders at No. 3 Tampa Bay Buccaneers, 2:00 Uhr

Montag auf Dienstag 13./14. Januar

No. 5 Minnesota Vikings at No. 4 Los Angeles Rams, 2:00 Uhr

