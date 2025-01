Die NFL-Playoffs stehen vor der Tür! Wer schafft es in den Super Bowl? Geht die Vorherrschaft der Kansas City Chiefs weiter? Welche finsteren Playoff-Serien enden? Welche werden noch finsterer? ran hat steile Thesen zu den Playoffs gesammelt. Wir erleben einen Super Bowl mit deutscher Beteiligung Die NFL gastiert inzwischen regelmäßig in Deutschland. Höchste Zeit, dass Deutschland im Gegenzug den Super Bowl beehrt, und zwar in Person von Amon-Ra St. Brown. Vergangenes Jahr verpasste der Wide Receiver mit den Detroit Lions das Endspiel nur knapp. Dieses Jahr sind Team und Receiver aber keinen Deut schlechter. Schafft es St. Brown mit seinen Jungs ins Endspiel, wäre er der erste Deutsche im Endspiel seit Mark Nzeocha. Der verlor 2020 mit seinen San Francisco 49ers noch gegen die Kansas City Chiefs. Der letzte Super-Bowl-Sieg eines Deutschen gelang Sebastian Vollmer mit den New England Patriots. Erster deutscher Super-Bowl-Sieger war Defensive Liner Markus Koch, der 1988 und 1992 mit Washington gleich zweimal gewann. Die Highlights aller NFL-Spiele als Video auf ran.de

Den Super-Bowl-Sieger hat es noch nie gegeben Von den 14 Playoff-Teams haben immerhin fünf noch nie einen Super Bowl gewonnen: Darunter sind mit den Houston Texans und Los Angeles Chargers eher Teams mit Außenseiterchancen. Dazu kommen die unberechenbaren Minnesota Vikings sowie mit den Detroit Lions und den Buffalo Bills zwei der drei Top-Teams im aktuellen ran Power Ranking. Schon in den ran Hot-Takes vor dem Start der Regular Season wurde ein Premierensieger beim Super Bowl prophezeit. Und das gilt weiterhin: Der Super-Bowl-Sieger wird seinen ersten NFL-Titel feiern.

Taylor Swift hat nichts zu lachen Schon vor dem Start der Regular Season war einer der ran Hot Takes für die Saison, dass die Chiefs ein Playoff-Debakel erleben. Die Prognose damals: In der Divisional Round ist Schluss. Als Nummer-1-Seed der AFC sind die Chiefs dort zwar daheim gesetzt. Und nach sechs Jahren in Folge im Championship Game ist ein frühes Playoff-Aus für den amtierenden Champ für viele kaum vorstellbar. Doch die Brillanz der vergangenen Jahre ist bei den Chiefs verloren gegangen – trotz der guten Ergebnisse. Zudem wird sich die zu lange Spielpause der am letzten Spieltag geschonten Leistungsträger negativ auswirken. Der einmalige Playoff-Run von Mahomes & Co. endet dieses Jahr schockierend früh. Sehr zum Ärger von Travis Kelces berühmter Freundin Taylor Swift.

Lamar Jackson glänzt endlich auch in den Playoffs Lamar Jackson und die Playoffs, das sind bislang keine Freunde: Von sechs Spielen hat der Ravens-Quarterback vier verloren. Schlimmer noch: Immer wieder war er es, dem in entscheidenden Momenten Fehler unterliefen. Drei Fumbles bei seinem ersten Playoff-Auftritt 2018 bis zum AFC Championship Game vergangene Saison, als ihm im Schlussviertel gegen die Kansas City Chiefs eine Interception unterlief. Insgesamt steht Jackson in der Postseason bei so vielen Touchdowns wie Turnovers. Doch dieses Jahr wird alles besser – und das muss gar nicht mal unbedingt an Jackson selbst liegen. Stattdessen profitiert er davon, dass diese Saison endlich nicht mehr alle Last auf seinen Schultern liegt. Die O-Line ist inzwischen deutlich stabiler als in früheren Auftritten, und mit Derrick Henry haben die Ravens eine weitere gigantische Lauf-Option. Jackson muss nicht mehr den Alleinunterhalter spielen. Das kann der Turnover-Quote nur zugutekommen.

Mike Tomlins Playoff-Fluch geht weiter Es ist aller Ehren wert, was Mike Tomline seit 18 Jahren mit den Pittsburgh Steelers leistet. Nie hatte er am Ende einer Regular Season einen Losing Record. Zwölf Mal führte Tomlin die Steelers in die Playoffs. Zweimal gewann er den Super Bowl. Doch zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass in sechs der letzten acht Teilnahmen die "Terrible Towels" schon nach einem Playoff-Spiel bis zur kommenden Saison wieder im Schrank landeten. Bereits seit 2016 warten die Steelers-Fans inzwischen auf einen Playoff-Sieg. Und nach den verstolperten vergangenen Wochen mit einem zuletzt eher blassen Russell Wilson spricht vieles dafür, dass Tomlin mit seinem Team schon in der Wild Card Round gegen die Ravens wieder den Kürzeren zieht. Es wäre die sechste Playoff-Pleite in Folge – und damit ein neuer Franchise-Negativrekord. Kandidaten in der Analyse: Welcher Head Coach passt zu welchem Team?

GALERIE: Wann die NFL-Teams zuletzt ein Playoff-Spiel gewannen 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network So lange warten die NFL-Teams auf einen Playoff-Sieg

Nach 32 Jahren Durststrecke lieferten die Detroit Lions in den Playoffs der vergangenen Saison bärenstark ab. Bei anderen Teams läuft es weniger rosig. Welche Franchise nun am längsten auf einen Playoff-Sieg wartet, hat ran zusammengefasst. (Stand: 28. November 2024) © IMAGO/USA TODAY Network Kansas City Chiefs

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 12. Februar 2024

• Runde: Super Bowl

• Gegner: San Francisco 49ers (25:22) © IMAGO/USA TODAY Network Detroit Lions

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 21. Januar 2024

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:23) © IMAGO/USA TODAY Network Green Bay Packers

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2024

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Dallas Cowboys (48:32) © 2024 Getty Images Houston Texans

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 13. Januar 2024

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Cleveland Browns (45:14) © IMAGO/ZUMA Wire Baltimore Ravens

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 20. Januar 2024

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Houston Texans (34:10) © IMAGO/Icon Sportswire Tampa Bay Buccaneers

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2024

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Philadelphia Eagles (32:9) © IMAGO/USA TODAY Network Buffalo Bills

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2024

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Pittsburgh Steelers (31:17) © IMAGO/USA TODAY Network Philadelphia Eagles

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 29. Januar 2023

• Runde: NFC Championship Game

• Gegner: San Francisco 49ers (31:7) © IMAGO/USA TODAY Network Los Angeles Rams

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 13. Februar 2022

• Runde: Super Bowl

• Gegner: Cincinnati Bengals (23:20) © IMAGO/Icon Sportswire Minnesota Vikings

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 4

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: New Orleans Saints (26:20) © IMAGO/USA TODAY Network Los Angeles Chargers

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2019

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Baltimore Ravens (23:17) © IMAGO/USA TODAY Network Pittsburgh Steelers

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2017

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Kansas City Chiefs (18:16) © IMAGO/USA TODAY Network Denver Broncos

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 8

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 07. Februar 2016

• Runde: Super Bowl

• Gegner: Carolina Panthers (24:10) © IMAGO/USA TODAY Network Washington Commanders

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 18

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 07. Januar 2006

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (17:10) © 2024 Getty Images San Francisco 49ers

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 0

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 29. Januar 2024

• Runde: Conference Championships

• Gegner: Detroit Lions (34:31) © IMAGO/USA TODAY Network Cincinnati Bengals

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 22. Januar 2023

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Buffalo Bills (27:10) © Icon Sportswire Dallas Cowboys

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2023

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:14) © IMAGO/USA TODAY Network New York Giants

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2023

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Minnesota Vikings (31:24) © IMAGO/USA TODAY Network Jacksonville Jaguars

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2023

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Los Angeles Chargers (31:30) © IMAGO/UPI Photo New Orleans Saints

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Chicago Bears (21:9) © IMAGO/ZUMA Wire Cleveland Browns

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Pittsburgh Steelers (48:37) © IMAGO/USA TODAY Network Tennessee Titans

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 4

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2020

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Baltimore Ravens (28:12) © IMAGO/USA TODAY Network Seattle Seahawks

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 4

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Philadelphia Eagles (17:9) © IMAGO/USA TODAY Network New England Patriots

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 03. Februar 2019

• Runde: Super Bowl

• Gegner: Los Angeles Rams (13:3) © IMAGO/USA TODAY Network Indianapolis Colts

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2019

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Houston Texans (21:7) © IMAGO/USA TODAY Network Atlanta Falcons

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2018

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Los Angeles Rams (26:13) © IMAGO/USA TODAY Network Carolina Panthers

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 8

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 24. Januar 2016

• Runde: NFC Championship Game

• Gegner: Arizona Cardinals (49:15) © IMAGO/USA TODAY Network Arizona Cardinals

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 8

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2016

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Green Bay Packers (26:20) © IMAGO/Newscom World Chicago Bears

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 13

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011

• Runde: Divisional Round

• Gegner: Seattle Seahawks (35:24) © 2023 Getty Images New York Jets

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 13

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011

• Runde: Divisional Round

• Gegner: New England Patriots (28:21) © IMAGO/USA TODAY Network Las Vegas Raiders

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 21

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2003

• Runde: AFC Championship Game

• Gegner: Tennessee Titans (41:24) © IMAGO/USA TODAY Network Miami Dolphins

• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 23

• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 30. Dezember 2000

• Runde: Wild Card Round

• Gegner: Indianapolis Colts (23:17)

