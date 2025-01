Brittany Mahomes bejubelt den erneuten Super-Bowl-Einzug ihres Ehemannes Patrick Mahomes. Zudem schießt sie gegen Fans der Buffalo Bills.

Brittany Mahomes hatte am Sonntag natürlich allen Grund zur Freude.

Ihr Ehemann Patrick Mahomes führte die Kansas City Chiefs zum dritten Mal in Serie in den Super Bowl, ein Sieg im Endspiel am 9. Februar in New Orleans und der damit verbundene "Three-peat" wäre ein erneuter historischer Meilenstein.

Nach dem Erfolg gegen die Buffalo Bills nutzte die 29-Jährige neben aller Freude aber auch die Gelegenheit, um gegen die Fans der Bills zu schießen. Hintergrund war eine Aktion aus dem November.