Was aber ganz klar ist: Die entstandene Kontroverse – Stichwort Bevorteilung der Chiefs durch die Referees – müsste in solchen Fällen überhaupt kein Thema sein, würde die NFL nicht auf veraltete "Technik" setzen.

Direkt nach dem Play stürmen die Linienrichter von beiden Seiten auf das Feld. Einer spricht Allen ein First Down zu, der andere sieht die Sache anders. Nach lange Untersuchungen und Analysen bleibt es schließlich bei dem ursprünglich auf dem Feld getroffenen Call: kein neuer erster Versuch.

Dies ist für NFL-Teams bereits in der Regular Season ein Ärgernis, in den Playoffs ist der Schaden allerdings noch viel größer. Gewiss, Fehler von Schiedsrichtern wird es immer geben. Sie sind menschlich. Fehler oder mindestens einmal Unklarheiten bei der Platzierung eines Footballs sind aber völlig unnötig – und genau genommen peinlich.

NFL: Schiedsrichter brauchen technische Hilfe

Für die Teams und Spieler geht es in jedem Spiel um viel, im Conference Championship Game sogar um noch viel mehr. Millionen an Dollar, Verträge, Super-Bowl-Teilnahme – viel steht auf dem Spiel. Da dürfen die Franchises eigentlich erwarten, dass mit modernster Technik alles getan wird, um Fehler und Kontroversen so gut es geht zu vermeiden.

Es ist für die NFL an der Zeit, in Sachen Ballortung auf dem Feld neue Wege zu gehen. Moderne Wege. Mögliche Technologien gibt es genügend, an Geld mangelt es der Liga ebenfalls nicht.

Dies würde auch den Schiedsrichtern zugute kommen. Touchdown – ja oder nein? First Down – ja oder nein? Viele entscheidende Fragen wären schnell und sicher geklärt. Und daran müsste die NFL eigentlich das größte Interesse haben.