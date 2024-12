NFL Power Ranking: Chiefs fallen aus Top-5 - Überraschungsteam crasht auf Platz 2

Wie sind die aktuellen Kräfteverhältnisse in der NFL? Das Power Ranking vor dem 15. Spieltag 2024. von Mike Stiefelhagen Die NFL-Saison 2024 geht in die entscheidende Phase. 14 Spieltage sind bereits absolviert. ran blickt vor Week 15 auf die aktuelle Form. Wer hat am vergangenen Spieltag geliefert? Wer enttäuscht? Wer überrascht? Die Highlights aller NFL-Spiele als Video auf ran.de

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

32. New York Giants (2-11, Vorwoche: Platz 32)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

31. Las Vegas Raiders (2-11, Vorwoche: Platz 29)

30. Tennessee Titans (3-10, Vorwoche: Platz 30)

Anzeige

29. Jacksonville Jaguars (3-10, Vorwoche: Platz 31)

Anzeige

28. New England Patriots (3-10, Vorwoche: Platz 28)

Anzeige

27. New York Jets (3-10, Vorwoche: Platz 27)

Anzeige

26. Cleveland Browns (3-10, Vorwoche: Platz 26)

Anzeige

25. Chicago Bears (4-9, Vorwoche: Platz 24)

NFL Draft Order 2025: Giants, Patriots und Raiders kämpfen um Nummer-eins-Pick 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network NFL Draft 2025: Die aktuelle Draft Order nach Week 14

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Inzwischen lässt sich abschätzen, welche Teams um die Playoffs mitspielen und bei wem der Blick schon Richtung Draft 2025 geht, der vom 24. bis 26. April 2025 in Green Bay stattfindet. Und das Rennen um den Nummer-eins-Pick ist so langsam wie schon lange nicht mehr. ran liefert die aktuelle Draft-Reihenfolge. (Quelle: "Tankathon"). © Icon Sportswire 32. Pick: Detroit Lions

- Aktuelle Bilanz: 12-1

- Strength of Schedule: .529 © Imagn Images 31. Pick: Kansas City Chiefs

- Aktuelle Bilanz: 12-1

- Strength of Schedule: .484 © Imagn Images 30. Pick: Philadelphia Eagles

- Aktuelle Bilanz: 11-2

- Strength of Schedule: .434 © Imagn Images 29. Pick: Buffalo Bills

- Aktuelle Bilanz: 10-3

- Strength of Schedule: .466 © Icon Sportswire 28. Pick: Minnesota Vikings

- Aktuelle Bilanz: 11-2

- Strength of Schedule: .489 © UPI Photo 27. Pick: Pittsburgh Steelers

- Aktuelle Bilanz: 10-3

- Strength of Schedule: .466 © 2024 Getty Images 26. Pick: Green Bay Packers

- Aktuelle Bilanz: 9-4

- Strength of Schedule: .557 © ZUMA Press Wire 25. Pick: Houston Texans

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .484 © 2024 Getty Images 24. Pick: Baltimore Ravens

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .529 © Icon Sportswire 23. Pick: Seattle Seahawks

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .507 © 2024 Getty Images 22. Pick: Denver Broncos

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .489 © 2024 Getty Images 21. Pick: Los Angeles Chargers

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .466 © Icon Sportswire 20. Pick: Washington Commanders

- Aktuelle Bilanz: 8-5

- Strength of Schedule: .434 © Icon Sportswire 19. Pick: Tampa Bay Buccaneers

- Aktuelle Bilanz: 7-6

- Strength of Schedule: .498 © SOPA Images 18. Pick: Los Angeles Rams

- Aktuelle Bilanz: 7-6

- Strength of Schedule: .525 © Imagn Images 17. Pick: San Francisco 49ers

- Aktuelle Bilanz: 6-7

- Strength of Schedule: .561 © Imagn Images 16. Pick: Arizona Cardinals

- Aktuelle Bilanz: 6-7

- Strength of Schedule: .538 © Icon Sportswire 15. Pick: Atlanta Falcons

- Aktuelle Bilanz: 6-7

- Strength of Schedule: .520 © Icon Sportswire 14. Pick: Indianapolis Colts

- Aktuelle Bilanz: 6-7

- Strength of Schedule: .480 © Icon Sportswire 13. Pick: Miami Dolphins

- Aktuelle Bilanz: 6-7

- Strength of Schedule: .421 © 2024 Getty Images 12. Pick: Dallas Cowboys

- Aktuelle Bilanz: 5-8

- Strength of Schedule: .520 © 2024 Getty Images 11. Pick: Cincinnati Bengals

- Aktuelle Bilanz: 5-8

- Strength of Schedule: .484 © Imagn Images 10. Pick: New Orleans Saints

- Aktuelle Bilanz: 5-8

- Strength of Schedule: .484 © 2024 Getty Images 9. Pick: Chicago Bears

- Aktuelle Bilanz: 4-9

- Strength of Schedule: .566 © Imagn Images 8. Pick: Cleveland Browns

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .525 © UPI Photo 7. Pick: New York Jets

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .516 © Imagn Images 6. Pick: Tennessee Titans

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .511 © Action Plus 5. Pick: Jacksonville Jaguars

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .489 © ZUMA Press Wire 4. Pick: Carolina Panthers

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .484 © Action Plus 3. Pick: New England Patriots

- Aktuelle Bilanz: 3-10

- Strength of Schedule: .462 © Imagn Images 2. Pick: New York Giants

- Aktuelle Bilanz: 2-11

- Strength of Schedule: .542 © SOPA Images 1. Pick: Las Vegas Raiders

- Aktuelle Bilanz: 2-11

- Strength of Schedule: .538

Anzeige

Anzeige

24. Carolina Panthers (3-10, Vorwoche: Platz 25)

23. New Orleans Saints (5-8, Vorwoche: Platz 23)

Anzeige

22. Dallas Cowboys (5-8, Vorwoche: Platz 22)

Anzeige

21. Atlanta Falcons (6-7, Vorwoche: Platz 17)

20. Indianapolis Colts (6-7, Vorwoche: Platz 20)

19. Arizona Cardinals (6-7, Vorwoche: Platz 15)

18. Miami Dolphins (6-7, Vorwoche: Platz 16)

17. Cincinnati Bengals (5-8, Vorwoche: Platz 21)

16. San Francisco 49ers (6-7, Vorwoche: Platz 19)

NFL: 1089. "Scorigami" der Geschichte in Week 14 1 / 6 © 2024 Getty Images Dolphins und Jets sorgen für "Scorigami" - was ist das?

In Week 14 der aktuellen NFL-Saison war wieder "Scorigami"-Time! Der 32:26-Sieg der Miami Dolphins gegen die New York Jets war ein noch nie dagewesenes Endergebnis in der NFL-Geschichte, genauer gesagt Nummer 1089. Da stellt sich die Frage: Warum gibt es so viele unterschiedliche Ergebnisse im American Football? © UPI Photo TD, PAT, FG und Co.

Während ein Touchdown sechs Punkte bringt, kann der Score durch einen PAT (ein Punkt) oder eine 2-Point-Conversion (zwei Punkte) erhöht werden. Ein Field Goal bringt drei Punkte. Sackt die gegnerische Defense den Quarterback in dessen eigener Endzone, erzielt sie einen Safety (zwei Punkte). © IMAGO/USA TODAY Network Scorigamis sind schön und gut, aber...

Welche Ergebnisse gab es in der NFL am häufigsten? Bisher endeten 200 Partien in der Geschichte mit 17:14 (zuletzt im Dezember 2022, Los Angeles Chargers gegen Tennessee Titans) und sogar 209 Partien mit 23:20 (zuletzt am 1. Dezember 2024, Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars). Diese Scores landen auf Platz vier und drei. © 2023 Getty Images Platz zwei geht an das 27:24

236-mal hieß das Endergebnis eines NFL-Spiels 27:24. Zum ersten Mal im Oktober 1939 (Cleveland Rams at Green Bay Packers), zuletzt am 29. September der laufenden Spielzeit (Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers). © Getty Images Das häufigste Ergebnis der NFL-Historie

297 Spiele der NFL endeten 20:17! Kurioserweise kann nur ein Super Bowl mit diesem Ergebnis aufwarten. 2002, als Tom Brady seinen ersten von sieben Titeln gewann, schlugen die New England Patriots die St. Louis Rams mit 20:17. Es ist das meistgesehene Ergebnis der NFL. © UPI Photo Zum Gähnen!

Ein 0:0 in der NFL gibt es nur selten. Oder doch nicht? Insgesamt 73 Spiele wurden ohne Punkte beendet! Die Zeiten der "Nullnummern" sind jedoch schon lange vorbei. Zuletzt endete die Partie zwischen den New York Giants und den Detroit Lions mit diesem Ergebnis. Wann? Am 7. November 1943!

15. Houston Texans (8-5, Vorwoche: Platz 12) Die Texans fallen im Ranking, dadurch dass sie eine Bye Week hatten und sich nicht auszeichnen konnten. Allerdings war es auch eine Pause, die sie nach wankelnden Leistungen dringen brauchten. Sie führen nach wie vor die AFC South an. Die nächsten vier Spiele entscheiden über die abschließende Saisonbewertung, bei der die Erwartungen vorher sehr hoch hingen.

14. Tampa Bay Buccaneers (7-6, Vorwoche: Platz 14) Auch die Bucs führen ihre Division an. Mit 7-6 haben sie von allen Divisionen den schlechtesten Record als führendes Team. Jedoch ist ihre Saison auch von Verletzungen geplagt. Der 28:13-Sieg über schwache Raiders war ein Arbeitssieg. Jedoch kommen immer mehr Akteure aus dem Lazarett zurück. Sie haben noch vier Spiele um in Form zu kommen und die Nicht-Leistungen der Atlanta Falcons machen den ersten Platz in der NFC South nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich.

13. Denver Broncos (8-5, Vorwoche: Platz 11) Auch die Broncos konnten sich in der Bye Week ausruhen. Jetzt steht mit den Indianapolis Colts mal ein namhafterer Gegner an als zuletzt. Ein Sieg wäre ein großer Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme.

12. Los Angeles Rams (7-6, Vorwoche: Platz 18) 44:42. Vielleicht das beste Spiel der gesamten Saison. In jedem Fall das mit den meisten Punkten. In einem Spektakel behalten die Rams gegen die favorisierten Buffalo Bills die Oberhand und melden sich in der super engen NFC West eindrucksvoll zurück. Puka Nacua und Cooper Kupp wirken wie Matthew Stafford und Kyren Williams in Top-Form. Die Defense wird auch immer besser, lediglich die Special Teams müssen etwas aufstocken, dann sieht es mit den Playoffs gut aus. Das kommende Duell gegen die San Francisco 49ers ist wegweisend.

11. Seattle Seahawks (8-5, Vorwoche: Platz 13) 30:18 gegen den Konkurrenten aus der NFC West gewonnen. Die Seattle Seahawks ließen im Vogelduell gegen die Arizona Cardinals nichts anbrennen und überzeugten vor allem defensiv. Head Coach Mike Macdonald und sein Trainerteam haben sich aus dem zwischenzeitlichen loch herausgehievt. Das zeigt auch die Siegesserie über vier Spiele. Im kommenden Top-Spiel gegen die Green Bay Packers können die Hawks endlich beweisen, ob sie zu den besten Teams der Liga gehören.

10. Washington Commanders (8-5, Vorwoche: Platz 10) Die Commanders hatten Bye Week. Das bedeutet das sich der angeschlagene Quarterback Jayden Daniels weiter erholen konnte. Mit den New Orleans Saints, Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons und Dallas Cowboys wartet ein relativ einfacher Restspielplan auf Washington. Die Playoffs sind mehr als drin!

9. Los Angeles Chargers (8-5, Vorwoche: Platz 9) Manchmal sind es die Zentimeter im Leben, die fehlen. Hauchzart verloren die Chargers das Divisionsduell gegen die Kansas City Chiefs. Das entscheidende Field Goal prallte vom Pfosten ins Herz der LA-Fans zum 19:17 für die Chiefs. Vor allem in Anbetracht der Verletzung des Top-Running Backs J.K. Dobbins schlugen sich die Chargers gut, jedoch wurde die erste Halbzeit komplett verschlafen und QB Justin Herbert zeigte sich überraschend unpräzise. Dennoch beeindruckt der schnelle Umbruch der Chargers in dieser Saison und es ist noch alles möglich.

8. Green Bay Packers (9-4, Vorwoche: Platz 8) Drei der vier Niederlagen der Packers stammen von Teams, die einen positiven Record besitzen. Kein gutes Omen für die Playoffs. Die 31:34-Niederlage gegen die Detroit Lions fiel zwar knapp aus, zeigte dennoch mal wieder die Grenzen der Packers auf. Sie müssen anfangen diese knappen Spiele zu gewinnen, dann ist mehr drin als nur die Wild Card.

7. Baltimore Ravens (8-5, Vorwoche: Platz 6) Für die Ravens war ausruhen angesagt. Das Team spielt besser als ihr Record ist, dennoch wurden zu viele Spiele unnötig verloren. Und sollte so ein Spiel in den Playoffs vorkommen, ist es wie so oft mit den Ravens in den vergangenen Jahren: da kräht später kein Hahn (Rabe?) mehr nach.

6. Kansas City Chiefs (12-1, Vorwoche: Platz 5) Zu den Chiefs können wir eigentlich jede Woche dasselbe schreiben. Das Team spielt schlechter als ihr Record ist, dennoch wurden mittlerweile so viele Spiele schon knapp gewonnen, dass das "wie" in Kansas City keinen mehr juckt. Auch wenn es schon historisch schlecht ist, was sie punktetechnisch abliefern. Daher gehören sie rein spielerisch für uns nicht unter die besten fünf Teams der Liga. Denn in einem einzigen Playoffspiel kann nicht im der Goal Post, der Referee oder der Rasen zur Stelle sein. Die Serie wird brechen. Die Frage ist nur, wann. Und wenn nicht, wird das der krasseste Super Bowl-Vodoo-Schwarze-Magie-Run der Geschichte.

5. Minnesota Vikings (11-2, Vorwoche: Platz 7) Wir sehen die Top 5 dicht beisammen. Tagesform entscheidet hier. Sam Darnold ließ gegen die Atlanta Falcons die Kritiker verstummen. 42:21 war das Endergebnis, Darnold pflichtete dem mit fünf (!) Touchdown-Pässen und 347 Passing Yards bei und auch die Defense der Vikings kann weh tun. Das Team wirkt mittlerweile wirklich ausbalanciert, es hat kaum Schwächen, wenn niemand aus der eben genannten Tagesform fällt.

4. Buffalo Bills (10-3, Vorwoche: Platz 2) Schmerzhafte Niederlage gegen die Rams für die Buffalo Bills. Josh Allen alleine reicht wohl doch nicht. Auch wenn das Clock Management von Head Coach Sean McDermott in diesem Spiel mangelhaft war, muss man sagen, dass die Bills-Defense ihre Löcher aufweist. Jetzt kommen die Detroit Lions, um dem nochmal auf den Zahn zu fühlen. Ein echter Härtetest, um zu sehen, ob die Bills wirklich legit sind. Die MVP-Chancen von Josh Allen sind jedenfalls nicht kleiner geworden mit dieser Partie.

3. Philadelphia Eagles (11-2, Vorwoche: Platz 3) Barkley, Barkley, Barkley. Der Mann trug die Eagles auch gegen aufkommende Carolina Panthers (22:16). Jalen Hurts sorgt jedoch für Stirnfalten. Ein paar seltsame Entscheidungen, unpräzise Bälle, sogar sein Wide Receiver A.J. Brown war mit dem "Passing" seines Teams nicht einverstanden. Obwohl Hurts für einen Touchdown lief und zwei warf. Nur ein sensationeller Running Back wird den Eagles nicht den Super Bowl gewinnen. Hurts darf sich nicht hinter Statistiken kaschieren und muss zum Anführer werden, der Barkley gerade ist.

2. Pittsburgh Steelers (10-3, Vorwoche: Platz 4) Sind sie noch ein Überraschungsteam? Zumindest vor der Regular Season war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die Steelers tatsächlich die Top-3 der NFL crashen, aber nun stehen wir hier. 27:14 die Cleveland Browns besiegt und damit Rache für den Ausrutscher ein paar Wochen vorher genommen. Die Pittsburgh Steelers haben die beste Balance der Liga. Und lauern, sollten die Löwen unachtsam werden. Mit den Eagles kommt jetzt ein echter Test vor den Playoffs.