Der Quarterback glaubt, dass sich gerade die Offense der Cowboys enorm verbessert und dass sein Team viele Playmaker in den eigenen Reihen habe. "Ja wir haben viel Speed bei uns. Man kann viele Namen nennen. Aber nicht nur Speed, sondern gleichzeitig auch Playmakers", sagte Prescott über die Offense im Interview mit der vereinseigenen Website.

Endlich soll in Dallas der große Wurf gelingen. Geht es nach Dak Prescott ist die Zeit nun tatsächlich reif.

Die Dallas Cowboys wollen diese Saison endlich den großen Wurf schaffen nach vielen guten Jahren, wo der ganz große Erfolg aber ausblieb. Quarterback Dak Prescott glaubt an das Potential seines Teams.

Pollard: Nummer eins nach Elliott-Abgng

Auch die Running-Back-Position ist stark besetzt bei den Texanern - trotz des Abgangs von Ezekiel Elliott zu den New England Patriots. Die Nummer eins im Backfield wird Tony Pollard sein, der eine starke letzte Saison hatte. Auch Rookie Deuce Vaughn scheint das Potential zu haben, den gegnerischen Defenses Schwierigkeiten bereiten zu können.

Das Potential ist ohne Zweifel vorhanden in Dallas. Das war die vergangenen Jahre allerdings auch schon oft der Fall. Doch weiter als in die Divisional Round ging es nie. Dieses Jahr hat man mit Trevon Diggs und Micah Parsons allerdings auch Playmaker in der Defense.

Vielleicht gelingt "Americas Team" nun endlich der große Wurf.