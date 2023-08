Anzeige Die New York Giants feiern in Woche 2 der NFL Preseason einen Sieg gegen die Carolina Panthers. Daniel Jones stellt mit einem fast perfekten Kurzauftritt Bryce Young in den Schatten. Die Cincinnati Bengals sind ohne den verletzten Joe Burrow gegen die Atlanta Falcons auf der Suche nach dem Punch. Von Martin Jahns

New York Giants vs. Carolina Panthers 21:19 Acht von neun Passversuche für 69 Yards angekommen, darunter ein Touchdown-Pass. Quarterback Daniel Jones zeigte beim 21:19 (21:3) seiner New York Giants gegen die Carolina Panthers in einem eindrucksvollen Kurzauftritt, warum ihn die Franchise in der Offseason mit einem 160-Millionen-Dollar-Vertrag ausgestattet hatte. Neben Jones gelang auch Backup Tyrod Taylor (9/13, 90 Yards) ein Touchdown-Pass. Als dritter Quarterback kam Tommy DeVito (9/11, 88 Yards) ebenfalls auf starke Werte. Bei den Panthers kämpfte Nummer-1-Pick Bryce Young mit seiner löchrigen O-Line und wackeligen Receivern und kam am Ende auf eine Wurfquote von 50 Prozent (3/6) und 35 Yards. Zudem musste er einen Sack einstecken. Außerdem kamen Matt Corral (9/13, 71 Yards) und Jake Luton (2/7, 41 Yards, ein Touchdown-Pass) als Quarterbacks zum Einsatz. Für die Panthers war es die zweite Pleite im zweiten Preseason-Spiel. Sonntag, 1:25 Uhr: Die NFL Preseason live: Tampa Bay Buccaneers at New York Jets live auf Joyn und ran.de

Atlanta Falcons vs. Cincinnati Bengals 13:13 Die Cincinnati Bengals blieben in ihrem zweiten Preseason-Spiel lange ohne eigenen Touchdown. Erst in der Schlussminute erlöste Running Back Chase Brown per Rushing Touchdown seine Offense. Denn die zeigte sich ansonsten ohne den verletzten Quarterback Joe Burrow größtenteils harmlos. Seine Vertreter Trevor Siemian (7/14, 62 Yards) und Jake Browning (16/22, 140 Yards, 1 Interception) blieben blass. Bei den Falcons ließ Erstrunden-Pick Bijan Robinson seine Klasse als Running Back mit vier Carries für 20 Yards durchblicken. Den einzigen Touchdown für Atlanta erlief Carlos Washington Jr.

