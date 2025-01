Mit den Chiefs ist er aber auf dem Weg zum dritten Super-Bowl-Sieg in Serie. Kansas City steht vor Week 18 bei 15-1 und hat den Top Seed in der AFC bereits sicher.

Satte 252.200 Stimmen entfielen auf Kelce, der mit Swift seit 2023 liiert ist. Sportliche Gründe dürften bei seiner Wahl eher zweitrangig gewesen sein, denn er blickt in den Bereichen Receiving Yards (825), Yards pro Catch (8.5) und Receiving Touchdowns (3) auf Karriere-Tiefstwerte, er spielt 2024 keine gute Saison.

Was eine große Fanbase ausmacht: Beim Voting der Anhänger für die Pro Bowl Games hat sich Travis Kelce die meisten Stimmen gesichert. Auch die Lions sahnen ab - vor allem einer.

Das Wichtigste in Kürze

Pro Bowl Games 2025: Lions-Fans wählen fleißig

Den zweiten Platz beim Voting belegt der Running Back der Lions, Jahymr Gibbs, mit 250.082 Stimmen. Dritter ist Commanders-Quarterback Jayden Daniels (242.352), gefolgt von Joe Burrow von den Bengals mit 239.526 und Jared Goff von den Lions mit 225.858 Stimmen.

Bei der Gesamtzahl der erhaltenen Stimmen liegen die Detroit Lions vorne, gefolgt von den Minnesota Vikings, Washington Commanders, Philadelphia Eagles und Pittsburgh Steelers.

Und da die Lions-Fans fleißig gewählt haben, kann sich auch Amon-Ra St. Brown Hoffnungen auf eine Nominierung machen. Der 25-Jährige erhielt auf der Receiver-Position genug Stimmen, um mit Ja’Marr Chase von den Bengals das Duo zu bilden.

St. Brown steht aktuell bei 1.186 Yards und zwölf Touchdowns, letzteres ist sein persönlicher Bestwert. Für ihn wäre es die dritte Pro-Bowl-Teilnahme nach 2022 und 2023.

Die Auswahl der Spieler wird von Fans, Spielern und Trainern bestimmt, wobei die Stimmen jeder Gruppe zu einem Drittel in das Gesamtergebnis einfließen. Am 2. Januar werden die Roster von AFC und NFC offiziell bekanntgegeben.

Die Pro Bowl Games, das jährliche All-Star-Event der NFL, werden am Donnerstag, dem 30. Januar, und am Sonntag, dem 2. Februar, im Camping World Stadium in Orlando ausgetragen. Schlusspunkt der Veranstaltung für die besten Spieler von AFC und NFC ist ein Flag-Football-Spiel. Die ehemaligen Star-Quarterbacks Peyton und Eli Manning werden die Teams coachen.

Das Ganze findet wie üblich eine Woche vor dem Super Bowl statt.