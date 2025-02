NFL: Quarterback Aaron Rodgers will wohl zu den Los Angeles Rams – zusammen mit Davante Adams

Quarterback-Routinier Aaron Rodgers und Wide Receiver Davante Adams waren bei den Green Bay Packers und zuletzt bei den New York Jets ein Herz und eine Seele. Zieht es nun beide zum nächsten Team?

Wie geht es weiter für Aaron Rodgers in der NFL? Nachdem die New York Jets klarmachten, nicht mehr mit dem 41-Jährigen zu planen, waren so manche Teams mit dem zehnmaligen Pro Bowler in Verbindung gebracht worden.

Einem neuen Medienbericht zufolge hat Rodgers dabei vor allem ein Auge auf eine Franchise geworfen: die Los Angeles Rams.

Wie die "New York Daily News" unter Berufung auf Quellen berichten, bevorzuge es Rodgers, für die Rams zu spielen.

Und das am besten gemeinsam mit Wide Receiver Davante Adams, sobald der bisherige Jets-Receiver zum Free Agent wird.