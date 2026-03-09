American Football
NFL: Quarterback Tua Tagovailoa offiziell entlassen - Miami Dolphins stellen irren Rekord auf
- Aktualisiert: 09.03.2026
- 16:13 Uhr
- ran.de
Dass Quarterback Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins keine Zukunft mehr hat, war klar. Jetzt vollzog die Franchise einen drastischen Schritt.
Das NFL-Team der Miami Dolphins hat das Kapitel Tua Tagovailoa beendet und den Quarterback entlassen. Diese Entscheidung verkündeten die Dolphins offiziell.
Dadurch nimmt die Franchise einen Rekord-Dead-Cap in Höhe von 99 Millionen Dollar in Kauf. Da die Entlassung in diesem Fall aber offiziell erst nach dem 1. Juni in den Bilanzen vermerkt wird, kann der Dead Cap auf zwei Spielzeiten aufgeteilt werden.
Mit der Trennung von dem langjährigen Miami-Spielmacher hat sich die neue Dolphins-Führung um General Manager Jon-Eric Sullivan und Head Coach Jeff Hafley von der größten verbliebenen Altlast befreit. Schon seit Wochen war eigentlich klar, dass Tagovailoa keine Zukunft mehr in Miami hat.
Doch der gigantische Vertrag, den der 28-Jährige von der alten Franchise-Führung bekommen hatte, machte den Quarterback zu keinem brauchbaren Trade-Objekt. Im Zweifel hätten die Dolphins sogar noch Picks abgeben müssen, um ein anderes Team davon zu überzeugen, den Vertrag zu übernehmen.
Dolphins entlassen Tua Tagovailoa: Broncos als Positivbeispiel?
Stattdessen folgte jetzt die Entlassung - trotz des gewaltigen Dead Caps, der in den Büchern verbleiben wird. Doch Miami befindet sich aktuell ohnehin im Umbruch, zudem zeigten die Denver Broncos vor zwei Jahren bei der Entlassung von Russell Wilson, dass auch hoher Dead Cap kein Hindernis für baldigen Erfolg sein muss.
Tagovailoa war 2020 an fünfter Position von den Dolphins gedraftet worden. Seine mit Abstand stärkste Saison erlebte er 2023, als er die NFL in Passing Yards anführte und die Regular Season mit einem 11-6-Record beendete. In den anschließenden Playoffs gewann Miami sogar ein Spiel.
Doch in den folgenden zwei Jahren baute er zunehmend ab. Seine Karriere wurde zudem bislang immer wieder von Gehirnerschütterungen überschattet. Am Ende der vergangenen Saison wurde der Playmaker vom damaligen Head Coach Mike McDaniel schließlich gebencht - es war der Tiefpunkt seiner bisherigen Karriere.
Tagovailoa ist bereits die dritte prominente Entlassung der Dolphins in dieser Offseason. Schon zuvor mussten unter anderem Star-Receiver Tyreek Hill, mit dem der Quarterback jahrelang hervorragend harmonierte, und Pass Rusher Bradley Chubb gehen.