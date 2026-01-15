NFL: RTL zeigt Doku über Erfolgsgeschichte in Deutschland

Wie groß die Begeisterung in Deutschland für die National Football League (NFL) ist, wurde nicht nur bei den bisherigen Gastspielen der Liga in München, Frankfurt am Main und zuletzt in Berlin deutlich. Nun widmet RTL der Erfolgsgeschichte der größten Sportliga der Welt hierzulande eine eigene Dokumentation. "THE GAME - Die NFL erobert Deutschland" lautet der Titel der Doku, die unter anderem der Frage nachgeht, ob die Liga die Fans in Deutschland und auf der Welt auch dauerhaft begeistern kann.

Die Dokumentation steht ab dem 25. Januar exklusiv auf RTL+ zum Abruf bereit, am 8. Februar läuft bei RTL um 19.05 Uhr eine gekürzte Fassung vor der Live-Übertragung des Super Bowls. Beleuchtet wird in der Doku, ausgehend vom NFL Berlin Game im November 2025, der Aufstieg der Liga zum Premium-Produkt - Einblicke gewähren unter anderem der NFL-Commissioner Roger Goodell, der Head of NFL International Gerrit Meier sowie aktive und ehemalige deutschsprachigen NFL-Profis wie Bernhard Raimann, Markus Kuhn und Björn Werner.