Bis die Regular Season beginnt, ziehen allerdings noch einige Monate ins Land. Mit dem NFL Draft fand ein großes Event der Offseason bereits statt, zeitnah werden die 32 Mannschaften in den Training Camps die Saisonvorbereitung beginnen. Und im September geht's dann auf dem Football-Feld weiter.

Die NFL-Saison 2023 wirft ihre Schatten voraus, bis zum Start der Regular Season ist es aber noch ein gutes Stück. Wann steht das erste Saisonspiel an, wer bestreitet es und wie geht es danach weiter?

Das erste Regular-Season-Spiel der NFL-Saison 2023 wird am 7. September 2023 zur US-amerikanischen Primetime ausgetragen. Der Kickoff ist um 2:20 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom 7. auf den 8. September.

Traditionell eröffnet der amtierende Super-Bowl-Sieger die neue NFL-Spielzeit mit einer Partie in der heimischen Arena. In diesem Jahr werden das die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes sein, die sich im Super Bowl 57 mit 38:35 gegen die Philadelphia Eagles durchsetzten.

NFL-Saisonstart 2023: Wer bestreitet das erste Spiel in der Regular Season?

Der Gegner der Kansas City Chiefs für den Season Opener 2023 wurde am 11. Mai publik gemacht. Star-Quarterback Patrick Mahomes trifft mit seiner Mannschaft auf die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown. Schon länger steht fest, mit wem sich die einzelnen NFL-Teams in den Regular-Season-Spielen messen werden .

Wie bereits in der vergangenen Saison warten auch 2023 insgesamt 17 Spiele in der Regular Season auf die 32 NFL-Teams.

Mittlerweile stehen auch Datum, Ort und die zwei weiteren Teams fest, die in Deutschland zu sehen sein werden. Alle Infos zu den German Games findet ihr hier .

Nicht nur eins, sondern sogar zwei. Dies gab die NFL bereits vor einigen Monaten bekannt. Neben den Kansas City Chiefs werden auch die New England Patriots 2023 in Deutschland zu Gast sein .

NFL-Saison 2023: Findet wieder ein Regular-Season-Spiel in Deutschland statt?

NFL Postseason 2023: Wann starten die Playoffs?

Die erste Playoff-Runde, also das Wild Card Weekend, ist für Anfang 2024 geplant und soll vom 13. bis 15. Januar 2024 stattfinden. Darauf folgt die Divisional Round am 21. und 22. Januar, die Conference Championship Games werden dann am 28. Januar ausgetragen.