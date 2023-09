NFL-Saison 2023: Topspiele, Termine der International Games, Deadlines, Playoff-Start

Überschattet wurde der Spieltag von schweren Verletzungen. Star-Quarterback Aaron Rodgers riss sich schon nach wenigen Minuten beim Sieg seiner New York Jets über die Buffalo Bills die Achillessehne . Eine Rückkehr in der laufenden Saison ist damit für den 39-Jährigen genauso ausgeschlossen wie für J.K. Dobbins. Auch der Running Back der Baltimore Ravens zog sich einen Achillessehnenriss zu.

Die NFL-Saison 2023 hat endlich begonnen. Aber welche Topspiele erwarten uns in den kommenden Wochen? Bis wann sind Trades möglich? Wann steigen die Partien in London und Frankfurt und wann beginnen die Playoffs? Hier gibt es die Antworten auf alle Fragen.

Wie bereits in der vergangenen Saison warten auch 2023 insgesamt 17 Spiele in der Regular Season auf die 32 NFL-Teams.

NFL-Saison 2023: Was sind die Topspiele in der Regular Season bis Woche 9 und wann steigen sie?

Nicht nur eins, sondern sogar zwei. Dies gab die NFL bereits vor einigen Monaten bekannt. Neben den Kansas City Chiefs werden auch die New England Patriots 2023 in Deutschland zu Gast sein .

NFL Postseason 2023: Wann endet die Regular Season und wann starten die Playoffs?

Am 7. Januar 2023 steigen in Woche 18 die abschließenden 16 Regular-Season-Spiele. Die erste Playoff-Runde, also das Wild Card Weekend, ist für Anfang 2024 geplant und soll vom 13. bis 15. Januar 2024 stattfinden. Darauf folgt die Divisional Round am 21. und 22. Januar, die Conference Championship Games werden dann am 28. Januar ausgetragen.