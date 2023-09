NFL-Saisonstart: RTL geht mit Berichterstattung "all in"

Anzeige

Der neue Rechteinhaber RTL will in Zukunft stark auf die steigende Beliebtheit der National Football League (NFL) setzen. "Die NFL ist laut einer AGF-Studie die zweitpopulärste TV-Sportart unter den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren", sagte Andreas von Thien, Ressortleiter Sport beim Privatsender, vor dem Saisonstart dem SID: "Die Liga versteht es wie kaum ein anderer Wettbewerb, den Sport und Entertainment zu kombinieren."

Für RTL sei die Liga deshalb ein "hochattraktives Sportrecht". Und diese Attraktivität will der Sender nun mit TV-Magazinen, Podcasts, Formaten für Kinder und einem eigenen "RTL NFL Radio" noch mehr Menschen in Deutschland näherbringen. "Mit unseren crossmedialen Angeboten gehen wir buchstäblich 'all in' und wollen mit einer nie dagewesenen Präsenz der NFL neue Zielgruppen erschließen", sagte von Thien.

RTL hatte im vergangenen Jahr die Rechte an der Liga erworben. Der Vertrag läuft bis 2028. Die US-Profiliga startet in der Nacht zu Freitag mit dem Duell zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Detroit Lions mit dem deutsch-amerikanischen Receiver Amon-Ra St. Brown (02.20 Uhr MESZ/RTL und DAZN) in die neue Saison.