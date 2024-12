Campbell-Drama: NFL-Stars zeigen sich entsetzt

Auch seine Teamkollegen bei den 49ers brachte Campbell durch seinen Ego-Trip gegen sich auf. "Er hat dem Team dadurch wehgetan, es war egoistisch", monierte Cornerback Charvarius Ward, der ebenfalls vermutete: "Jetzt wird er bestimmt entlassen."

Tight End George Kittle nannte Campbells Verhalten "dumm" und "unreif". "Es ist eine Person, die eine egoistische Entscheidung trifft. Ich war noch nie mit jemandem in einem Team, der das getan hat, und ich hoffe, dass ich nie wieder mit jemandem zusammen bin, der das tut", schimpte der 31-Jährige.

"ESPN"-Host Steven A. Smith redete sich angesichts der Thematik sogar in Rage: "Wenn es nach mir ginge, wäre er entlassen worden, bevor er die Umkleidekabine verlassen hätte. Er hätte es nicht als 49er aus der Umkleidekabine geschafft."

Und weiter: "Ich will ehrlich sein. Seine Karriere ist in großer Gefahr und das sollte sie auch sein. So einen Mannschaftskameraden will man nicht haben. De'Vondre Campbell sollte sich für sich selbst schämen. Es gibt keine Entschuldigung für das, was er getan hat."