NFL: Spiel 2025 in Berlin bestätigt - Mehrere Partien in kommenden Jahren in der Hauptstadt

Die NFL wird auch 2025 wieder ein reguläres Spiel in Deutschland austragen. Und nun ist auch der neue Autragungsort bekannt. Die Updates im Liveticker. von Oliver Jensen und Thomas Gallus Die NFL macht auch 2025 wieder Halt in Deutschland. Austragungsort wird allerdings nicht München oder Frankfurt sein. Im nächsten Jahr kommt die NFL nach Berlin!

+++ Update, 11.12., 15:55 Uhr: NFL rechnet mit Millionen für Berlin +++ Laut der NFL könnten durch die Regular Season Spiele im Olympiastadion dreistellige Millionenbeträge in die Kasse der Stadt Berlin gespült werden. Der wirtschaftliche Mehrwert sei der NFL auch wichtig, erklärte Alexander Steinforth. "Wenn wir auf Erfahrungswerte aus Frankfurt, aus München und anderen internationalen Städten schauen, erwarten wir für die drei Spiele über die fünf Jahre bis zu einer Viertelmilliarde Euro an wirtschaftlichen Mehrwert für das Bundesland Berlin und die Region", so der NFL-Germany-Chef weiter.

+++ Update: 11.12., 15:35 Uhr: Bis zu drei NFL-Spiele in Berlin +++ Wie Alexander Steinforth am Rande der Pressekonferenz in Berlin verkündete, werden in den nächsten vier Jahren bis zu drei Spiele im Olympiastadion stattfinden. Voraussichtlich sollen die Partien 2025, 2027 und 2029 in der Hauptstadt bestritten werden.

+++Update: 11.12., 15:10 Uhr: NFL bestätigt Spiel in Berlin +++ Jetzt ist es offiziell: Im kommenden Jahr wird ein Regular Season Spiel der NFL in Berlin stattfinden! "Die Verträge sind unterschrieben", verkündete Iris Spranger, Berliner Senatorin für Inneres und Sport, auf einer Pressekonferenz im Olympiastadion. "Es ist ein toller Tag. Dem haben wir schon lange entgegengefiebert." Auch Alexander Steinforth, Managing Director der NFL Germany, kündigte die Entscheidung auf der Pressekonferenz an: "Die Verträge sind jetzt auch von den Ownern in Dallas formal abgesegnet worden. Insofern ganz offiziell: Im nächsten Jahr werden wir das erste NFL Regular Season Game in Berlin veranstalten!"

Steinforth hatte bereits vor einigen Wochen im Gespräch mit ran bestätigt, dass es auch 2025 ein NFL-Spiel in Deutschland geben wird: "Deutschland ist immer noch Wachstumsmarkt Nummer 1, darauf liegt ein ganz großer Fokus. Das ist jetzt das Vorbild für all das, was kommt in den neuen Märkten." Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin und die National Football League (NFL) hatten am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort wurde die Planung offiziell bekanntgegeben.

Commissioner Roger Goodell sagte zu den seit Wochen anhaltenden Berlin-Gerüchten im Rahmen des Munich Game: "Wir arbeiten daran, aber es ist noch nicht entschieden. Wir sind der Meinung, dass Berlin eine großartige Ergänzung wäre, und deshalb prüfen wir das sehr intensiv." Zwei Spiele in Deutschland wie 2023 soll es aber vorerst nicht geben. "Das war im letzten Jahr eine Ausnahme, weil wir das Spiel aus Mexiko geerbt haben", meinte Steinforth: "Das heißt, wir planen jetzt weiterhin mit einem Spiel in Deutschland." Dieses eine Spiel wird aller Voraussicht nach im Berliner Olympiastadion stattfinden. Und die Sportstätte hat NFL-Erfahrung.

