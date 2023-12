NFL: St. Brown und Lions erreichen Play-offs

Anzeige

Schöne Bescherung für Amon-Ra St. Brown an Heiligabend: Der deutsch-amerikanische Shootingstar hat mit den Detroit Lions zum ersten Mal in seiner Karriere die Play-offs der NFL erreicht. Dank eines 30:24-Sieges gegen den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings stehen die Lions erstmals seit 2016 wieder in der K.o.-Runde.

Noch vor zwei Jahren war Detroit eines der schlechtesten Team der Liga. Nun krönten St. Brown und Co. vorerst ihren Umbruch und erreichten das erste Zwischenziel. Gegen Minnesota war Wide Receiver St. Brown mit zwölf Passfängen für 106 Yards und einem wichtigen Touchdown einmal mehr ein Fixpunkt in der Offensive.

Durch den Erfolg sind die Lions in der NFC North nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und gewannen die Division zum ersten Mal seit 1993. Sie stehen bei einer Bilanz von 11:4 Siegen zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde deutlich vor Minnesota (7:8) und den Green Bay Packers (7:8). Die Lions sind das einzige Team aus der NFC, die noch nie im Super Bowl standen.

Bei weiteren Siegen und Patzern der Konkurrenz wäre auf dem schweren Weg dorthin noch ein Freilos in der ersten Play-off-Runde möglich. Die Vikings hingegen müssen um den Einzug in die Postseason als einer der besten Zweitplatzierten der NFC bangen.