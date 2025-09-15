NFL: Star-Quarterback Burrow fehlt Bengals lange

Star-Quarterback Joe Burrow fehlt den Cincinnati Bengals wohl für den Großteil der Hauptrunde in der National Football Liga (NFL). Der 28 Jahre alte Spielmacher muss wegen einer im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars (31:27) erlittenen Verletzung des Großzehengelenks ("turf toe") operiert werden, das bestätigte sein Trainer Zac Taylor. ESPN zufolge beträgt die Ausfalldauer rund drei Monate.

Taylor verriet nicht, wann der Eingriff erfolgen soll und wie lange Burrow anschließend fehlen wird. Burrow war im zweiten Viertel zu Fall gebracht worden, mehrere Spieler stürzten danach auf ihn. Burrow humpelte zunächst und legte sich dann auf den Boden. Später musste er auf dem Weg in die Kabine gestützt werden, der Nummer-eins-Draftpick von 2020 verließ das Stadion schließlich auf Krücken.

Bereits in seiner Rookiesaison und 2023 hatten Verletzungen Burrows Saison vorzeitig beendet.