Der Austragungsort für den Super Bowl 2028 steht offenbar fest. So soll das NFL-Endspiel um die Vince Lombardy Trophy im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta steigen.

Die Austragungsorte für die kommenden drei Super Bowls sind bereits fix. Das NFL-Endspiel der laufenden Saison steigt in New Orleans, 2026 findet es in Santa Clara und 2027 in Los Angeles statt.

Wie das "Sports Business Journal" nun vermeldet, hat die Liga mittlerweile auch eine klare Tendenz, in welcher Arena das Duell um die Vince Lombardy Trophy 2028 ausgespielt wird.

Dabei soll es sich um das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (Georgia) handeln. Sollte nichts Überraschendes mehr passieren, wird die Liga dies im kommenden Monat wohl bei einem Treffen fixieren.

Es wäre bereits der vierte Super Bowl für Atlanta. Erstmals richtete die Stadt 1994 das NFL-Finale aus, auch sechs Jahre später stieg die Partie dort - damals allerdings noch im Georgia Dome.

2019 fand der Super Bowl zwischen den New England Patriots und Los Angeles Rams (13:3) dann schließlich in der Heimspielstätte der Atlanta Falcons statt.