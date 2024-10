NFL: Tom Brady erwirbt Anteile der Las Vegas Raiders - "TB12" offiziell Minderheitseigentümer

Brady als Minderheiteneigentümer der Raiders

Tom Brady wird damit zusammen mit dem Geschäftsmann Tom Wagner rund zehn Prozent der Raiders-Anteile von Eigentümer Mark Davis erwerben. "Wir freuen uns, dass Tom zu den Raiders kommt", hatte Davis bei Bekanntwerden des Angebots dem Sender gegenüber erklärt: "Und es ist aufregend, weil er erst der dritte Spieler in der NFL-Geschichte sein wird, der Eigentümer sein wird." Bei den anderen beiden handelt es ich um George Halas und Jerry Richardson.

Auch Brady selbst zeigte sich im Anschluss in seinem Statement zufrieden: "Im Laufe meiner NFL-Karriere habe ich gelernt, dass Football im Kern ein Spiel ist, in dem es um Teamwork, Widerstandsfähigkeit und das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen geht Die Raiders-Franchise und die Stadt Las Vegas verkörpern dieselben Werte, und ich fühle mich geehrt, Teil dieser Geschichte zu sein."

Weiterhin fügte er an: "Football hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, als ich in der Bay Area aufwuchs, und in vielerlei Hinsicht hat sich der Kreis meines Football-Lebens und meiner Reise geschlossen. Ich liebe den Sport, ich liebe meine Mannschaftskameraden, die Trainer und die Fans in jeder Organisation, der ich angehöre. Sport bringt uns auf eine Weise zusammen, wie es nichts anderes kann. Ich bin auf dem Spielfeld aufgewachsen, und es ist ein Segen zu wissen, dass ich für den Rest meines Lebens in der besten Liga der Welt mitspielen werde.“