+++ Update, 18. Oktober, 11:20 Uhr: Mehrere Teams wohl an Jets-Receiver Mike Williams dran +++

Unmittelbar nach dem Trade für Davante Adams tauchten Berichte auf, wonach nun ein anderer Wide Receiver der New York Jets den "Big Apple" verlassen könnte: Mike Williams.

Wie "The Athletic" nun vermeldet, haben sich bereits mehrere Teams nach dem 30-Jährigen erkundigt. Darunter sollen sich neben den New Orleans Saints und den Pittsburgh Steelers auch die Los Angeles Chargers befinden.

An der Westküste stand Williams bereits von 2017 bis einschließlich der Saison 2023 unter Vertrag, ehe er sich in der vergangenen Offseason den Jets angeschlossen hatte. Für New York kommt Williams in der laufenden Spielzeit auf zehn Receptions für 145 Yards. Wie viel ein Team für ihn bezahlen müsste, wird nicht genannt.