NFL - Trade-Kandidaten vor der Deadline: Wer wechselt noch das Team?

Platz 30: Daniel Jones (New York Giants)

Nach einem soliden Saisonstart zeigt Daniel Jones' Formkurve aktuell wieder nach unten. Das bewies auch das Spiel gegen die Steelers, in dem er einen potentiellen Game Winning Drive in der Nähe der Endzone mit einer Interception wegwarf. Er blieb ohne Touchdown, brachte nur 24 seiner 38 Bälle für 264 Yards an. Der Druck wächst weiter, denn die Giants stehen bei desaströsen 2-6.