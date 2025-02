Kelce beendete das Spiel mit zwei Catches für 19 Yards, die niedrigste Ausbeute in einem Playoff-Spiel in seiner Karriere.

Während der Partie wurde der Offense-Star nicht für die Aktion bestraft. Bills Defensive Tackle Jordan Phillips reagierte auf Kelces Aktion mit einem Helm-zu-Helm-Kontakt, was zu einer Strafe von 6.722 Dollar für unnötige Härte seitens der Liga führte.

Das Wichtigste in Kürze

Gemäß des Bußgeld- und Berufungsplans der NFL wird Kelce bei einem weiteren Verstoß gegen die Taunting-Regel eine erhöhte Geldstrafe von 16.883 Dollar auferlegt.

Der Freund von Pop-Superstar Taylor Swift erhielt in der laufenden Saison zuvor nur eine Strafe. Wegen unsportlichen Verhaltens beim 29:10-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 17 wurde er mit einer Geldstrafe in Höhe von 14.069 US-Dollar belegt.