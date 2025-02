Nachdem in der vergangenen Saison bereits einige der verantwortlichen Führungsträger unter Besitzer Woody Johnson ihren Hut nehmen mussten, fiel am Ende die Wahl darauf, sich auch vom 41 Jahre alten Quarterback zu trennen.

Die Trennung der New York Jets von Aaron Rodgers sorgt weiter für Gesprächsstoff. Head Coach Aaron Glenn verrät, dass Spieler teils ziemlich verärgert seien.

Das Wichtigste in Kürze

New York Jets: Spieler nicht glücklich

Die Entscheidung der New York Jets, sich von Aaron Rodgers zu trennen, "verärgerte" manche Spieler. So Glenn beim NFL Combine. Offenkundig ist Defensive Tackle Quinnen Williams einer davon.

Dieser postete auf "X" "Daumen-runter-Emojis" auf die Veröffentlichung der Nachricht mit dem Zusatz: "Mal wieder ein Umbruchjahr, denke ich." Glenn klärte den Post intern mit Williams, der diesen letztendlich löschte.

"Ich verstehe die Reaktion der Spieler, aber ich möchte eines sagen: Jede Entscheidung, die von mir oder unserem General Manager Darren Mougey getroffen wird, ist dazu da, um zu gewinnen - und zwar sofort," beschwichtigte Glenn.

Zudem kündigte der Trainer an, dass das nur der Anfang seiner Jets-Ära sei: "Ich verstehe es. Aber nochmal. Hört mir zu, das wird nicht die letzte Entscheidung von mir sein, die manche Menschen verärgern wird und das ist okay. Aber wir reden wie Männer darüber. Wir versichern, es intern zu handhaben und das wird so bleiben."