Draft 1994: Colts GM Bill Tobin zerlegt Mel Kiper

Auf Kipers Worte angesprochen setzte Colts General Manager Bill Tobin zu einer echten Tirade an. Sein Ausruf "Who the hell is Mel Kiper anyway?" wird heute immer noch zitiert. Auch wenn Kiper sich im TV zur Wehr setzte, kann er heute über den Zwischenfall lachen und hat den Spruch sogar gerahmt in seinem Büro hängen.