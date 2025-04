Die Miami Dolphins wollen Tyreek Hill auch nach dem jüngsten Wirbel nicht abgeben. Es sei denn, eine Franchise legt ein bestimmtes Angebot auf den Tisch.

Jalen Ramsey kann die Miami Dolphins verlassen. Spieler und Franchise wollen Trade-Optionen prüfen.

Tyreek Hill soll aber bleiben. Das bestätigte Miamis General Manager Chris Grier am Dienstag. Wenn auch nicht um jeden Preis.

Doch der ist extrem hoch.

"Das ist nichts, was wir anstreben", sagte Grier zu einem Hill-Trade. "Wenn mir jemand zwei Erstrundenpicks geben will, würden wir das in Betracht ziehen. Aber im Moment ist da nichts, was wir in Betracht ziehen."