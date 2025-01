In einem US-Medienbericht wird deutlich, wie sehr sich der ehemalige Besitzer über den aktuellen Erfolg der Washington Commanders aufregt.

Von Tobias Wiltschek

Als Dan Snyder noch Besitzer des NFL-Teams aus Washington war, waren nur wenige andere Mannschaften schlechter.

Zwischen 1999 und 2023 besaß der Milliardär die Franchise, die in dieser Zeit nur zweimal über die erste Playoff-Runde hinauskam.

Kaum hat Snyder sein Herzensprojekt verkauft, blüht es auf. Hatten die Commanders in der vergangenen Saison nur vier Spiele in der Regular Season gewonnen, waren es in der aktuellen Saison zwölf, gefolgt vom überraschenden Einzug ins NFC Championship Game.

Was Snyder von diesem plötzlichen Erfolg hält, behält er zumindest in der Öffentlichkeit für sich. Dennoch sickerte kürzlich durch, dass er offenbar wenig erfreut darüber ist, um es vorsichtig auszudrücken.

"Er hasst es, verdammt noch mal", zitiert "ESPN" einen Kollegen, der zum Umfeld des 60-Jährigen zählt.

Er war demnach im Herbst des vergangenen Jahres zusammen mit Snyder bei einem Dinner in London und wurde später über Snyders Gemütszustand gefragt.