NFL: Washington Commanders mit neuem Namen? Besitzer Josh Harris macht Ansage

Der Name Commanders sorgt bei den Fans immer noch für geteilte Meinungen. Besitzer Josh Harris machte nun eine klare Ansage.

Sollten Fans der Washington Commanders noch auf einen Wechsel des Namens gehofft haben - das Thema hat sich endgültig erledigt.

Der neue Besitzer Josh Harris schob der Möglichkeit einen Riegel vor. Heißt: Die Commanders bleiben die Commanders.

"Ich denke, er wird jetzt von unserem Team, unserer Kultur und unserem Trainerstab angenommen, also machen wir das so", sagte Harris. "Jetzt, in diesem Gebäude, bedeutet der Name Commanders etwas. Es geht um Spieler, die Football lieben, großartig im Football sind, hart, mental stark und großartige Teamkollegen sind. Es ist wirklich bedeutend, dass dieser Name an Bedeutung gewinnt."

2020 hatte die Franchise entschieden, den massiv in der Kritik stehenden Namen "Redskins" abzulegen. 2022 gab man dann bekannt, dass das Team künftig unter dem Namen "Commanders" spielt.