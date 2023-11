Bei den Browns brachte Thompson-Robinson 14 seiner 29 Pässe für 134 Yards und einen Touchdown an, ehe er verletzt aus der Partie genommen werden musste. Ersatzmann Walker verbuchte sechs Completions und 56 Yards bei 13 Versuchen.

Am zwölften Spieltag haben die Los Angeles Rams einen klaren Sieg gegen die Arizona Cardinals eingefahren. Die Philadelphia Eagles besiegen die Buffalo Bills in der Overtime. Die Spiele des späten Fensters im Überblick.

Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals 37:14

Mit einem deutlichen Sieg haben die Los Angeles Rams ihre Chancen auf einen Playoff-Platz am Leben gehalten. Das Team von Head Coach Sean McVay gewann problemlos gegen die Arizona Cardinals.

In der Offensive konnten die Rams den Ball durch die Luft und über den Boden bewegen, in der Cardinals-Defensive taten sich immer wieder große Lücken auf. Quarterback Matthew Stafford brachte 25 seiner 33 Pässe für 229 Yards und vier Touchdowns an. Eine Interception war der einzige Schönheitsfehler.