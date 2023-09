Anzeige

Die Miami Dolphins gewinnen auch ihr zweites Spiel der Saison. Sie schlagen die New England Patriots mit 24:17.

Freude bei den Miami Dolphins, Niedergeschlagenheit bei den New England Patriots. Im Duell der beiden AFC East Rivalen schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts - mit dem besseren Ende für Miami, das das Spiel mit 24:17 für sich entschied.

Die Dolphins waren zunächst durch ein Field Goal von Kicker Jason Sanders im 1. Viertel und einen Touchdown-Lauf von Raheem Mostert über acht Yards mit 10:0 in Führung gegangen, bevor New England 1:49 Minuten vor der Halbzeit per Field Goal auf 10:3 stellte.

Doch noch vor der Pause konnte Miami kontern. In 1:38 Minuten marschierte die Offense von Head Coach Mike McDaniel über das Feld und erzielte dabei mit nur acht Plays 75 Yards.

Superstar Tyreek Hill veredelte den Drive mit einem 2-Yard-Touchdown nach einem Pass von seinem Quarterback Tua Tagovailoa zum 17:3.