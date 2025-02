NFL: Wer wird MVP 2025? Übertragung der NFL Honors live im Stream

Die Finalisten der NFL-Awards

Die NFL und die Associated Press haben die Finalisten für die Auszeichnungen für die Saison 2024 bekannt gegeben. Die Gewinner werden bei den NFL Honors am 6. Februar präsentiert. Wie im vergangenen Jahr gibt es dabei unterschiedliche Kategorien: Most Valuable Player, Coach of the Year, Assistant Coach of the Year, Comeback Player of the Year, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year, sowie Defensive und Offensive Rookie of the Year. ran zeigt die Finalisten.