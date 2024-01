NFL-Wildcard: Vintage-Flacco versus Rekord-Stroud - cooler geht's nicht! 

Da wäre zum einen Joe Flacco. 18 von 21 Spielen gewann er in seiner Karriere gegen die Browns, war über Jahre immer wieder ein Dorn im Auge von Cleveland. Doch nun wird er auf Rosen gebettet. Mit 38 Jahren holen ihn die Browns aus der zwischenzeitlichen Football-Rente und dort läuft er rechtzeitig zu den Playoffs auf Hochtouren.

Doch beide Teams haben sich in die Playoffs gekämpft und konnten sich besonders auf ihre Quarterbacks verlassen, die dieses Duell zum coolsten des Wochenendes machen.

Die Cleveland Browns und Houston Texans eröffnen am Samstag (22:30 Uhr hier im Liveticker) die Wildcard Round der NFL-Playoffs. Ein Duell, das vor der Saison kaum jemand auf dem Zettel gehabt hätte.

Auf dem Papier liest sich das erste Duell in den Wildcard-Playoffs vielleicht nicht als der Leckerbissen des Wochenendes. Doch allein das Quarterback-Duell ist das Einschalten wert! Ein Kommentar.

Joe Flacco zeigt seine Qualitäten

Dabei wird er nicht - wie so manch alternder Quarterback in der Vergangenheit - von seinen Umständen getragen. Ganz im Gegenteil: Flacco knallt den Football ohne Rücksicht auf Verluste in enge Passfenster, geht ständig ins Risiko und hat sichtlich Spaß dabei.