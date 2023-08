Wegen schwerer Körperverletzung stand NFL-Star Alvin Kamara im letzten Jahr vor Gericht. In einem Casino in Las Vegas hatten Kamara und drei weitere Männer, einschließlich Indianapolis Colts Conerback Chris Lammons, auf Darnell Greene Jr. mehrere Male eingeschlagen.

Im Februar 2022 wurde Alvin Kamara nach einer Prügelei in Las Vegas verhaftet. Nun will sich der RB mit Commissioner Goodell treffen, um eine mögliche Sperre zu vermeiden.

Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, soll das Treffen zwischen Kamara und Goodell in New York City stattfinden.

Nach NFL-Richtlinien wird in vergleichbaren Fällen eine Sperre von mindestens sechs Spielen verhängt. Ob der Saints-Star diese Strafe herunterhandeln kann, wird sich noch ergeben.

Die New Orleans Saints haben in der Offseason allerdings schon mal vorgesorgt: Mit Jamaal Williams verpflichteten sie den Spieler mit den meisten Rushing Touchdowns in der vergangenen Saison. Außerdem holten sie in der dritten Runde des Drafts Running Back Kendre Miller.