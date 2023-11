Bei dem kontaktlosen Sport wird "getacklet" indem die Flaggen, die der Gegenspieler um die Hüfte trägt, entfernt werden. Es gibt keine Offensive und Defensive Line und eine "No Blitzing Zone", dadurch soll das Verletzungsrisiko minimiert werden.

Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles wird Flag Football ins Programm aufgenommen.

Das bekräftigte der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs auf der Pressekonferenz in Frankfurt am Main vor dem Deutschland-Spiel gegen die Miami Dolphins. "Ich möchte definitiv dort spielen", antwortete Mahomes auf die Frage nach einer möglichen Olympia-Teilnahme.

Patrick Mahomes will zu Olympia 2028!

American Football wird olympisch! Bei den Spielen in Los Angeles 2028 wird der kontaktlose Sport ins Programm aufgenommen. Ein NFL-Superstar hätte große Lust teilzunehmen: Patrick Mahomes

"Ich werde dann 31 oder 32 Jahre alt sein. Wenn ich mich dann noch gut bewegen kann, werde ich da rausgehen und vielleicht ein paar Bälle in L.A. werfen. Erzählt das nur nicht Andi Reid oder Brett Veach [General Manager der Chiefs, Anm. d. Red.]", sagte Mahomes mit einem Augenzwinkern.

NFL-Fans weltweit träumen bereits von einer Olympia-Mannschaft mit Superstars wie Tom Brady oder Rob Gronkowski.

Eine Olympia-Teilnahme von Mahomes dürfte allerdings deutlich wahrscheinlicher sein. Die NFL hat bereits mitgeteilt, dass sie ihre Stars "ermutigen" will, an den Spielen in Los Angeles teilzunehmen.