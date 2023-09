Trotz ihres guten Starts mit zwei Siegen aus zwei Spielen, scheint bei den Philadelphia Eagles nicht alles rund zu laufen. Am Rande der Partie gegen die Minnesota Vikings, Donnerstag Nacht, kam es nach dem Ende des dritten Viertel zu einem Streit zwischen Quarterback Jalen Hurts und Wide Receiver A. J. Brown.

Nach der Partie wollte der 42-Jährige die Szene nicht kommentieren. Darauf angesprochen, spielte Hurts die Angelegenheit herunter. "Jeder Spieler will Plays machen, jeder will etwas beitragen. Ich mache mir keine Sorgen um ihn (Brown). Er ist ein großartiger Teamkollege, ein großartiger Freund", so der Eagles-Spielmacher.

Zum Zeitpunkt des Streits hatte Brown, nominell Phillys erste Option im Passing Game, nur drei Anspiele von Hurts bekommen, die er für insgesamt 17 Yards gefangen hatte, was bei US-Experten schnell als Grund für die Unzufriedenheit des 26-Jährigen ausgemacht wurden..