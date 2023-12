Im Spiel sah man ihm seine Krankheit teilweise auch an. 17 seiner 31 Bälle brachte er an und erzielte dabei 143 Passing Yards. Gefährlicher war Hurts jedoch zu Fuß, dort holte er 82 Yards und zwei Touchdowns, einen über den ominösen "Tush Push".

Bis kurz vor Kickoff war fraglich, ob der Jalen Hurts würde spielen können. Eine Krankheit plagte ihn. Er reiste gar separiert vom Team nach Seattle, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten.

Die Seattle Seahawks haben ihre Durststrecke überwunden und das Spiel gegen die Philadelphia Eagles gewonnen. Die Eagles ihrerseits stürzen weiter in die Krise.

Seahawks lange nur über Walker gefährlich

In Abwesenheit von Geno Smith, der weiter ausfällt, wusste die Offense der Seattle Seahawks lange nicht zu überzeugen, drehte jedoch am Ende auf. Drew Lock brachte 22 seiner 33 Bälle für 208 Yards Raumgewinn an, dazu ein erstklassiger Game Winning Drive tief im vierten Quarter.

Motor der Mannen aus Washington war lange Running Back Kenneth Walker. Der Sophomore-Ballträger war bester Läufer (86 Yards, ein Touchdown) und fing auch noch 26 Yards.

Bester Receiver war D.K. Metcalf mit 78 Yards, der in der Crunch Time wichtige und schwierige Bälle fing. Den entscheidenden Touchdown fing Jaxon Smith-Njigba. Die Präsenz von Tyler Lockett (drei Catches für 21 Yards bei acht Targets) ließ sich nur erahnen.