Die Detroit Lions empfangen in der Divisional Round die Tampa Bay Buccaneers. Wer im Ford Field dabei sein will, muss Rekordpreise zahlen.

Seit 32 Jahren haben die Fans der Detroit Lions ihr Team nicht mehr in der Divisional Round gesehen, am kommenden Wochenende ist es endlich soweit. Gegen die Tampa Bay Buccaneers kämpft die Franchise um den Einzug in das NFC Championship Game der NFC.

Wer bei der Partie im Ford Field dabei sein will, muss aber tief in die Tasche greifen. So richtig tief!

So beträgt der durchschnittliche Ticketpreis auf dem Zweitmarkt laut "TickPick.com" 1.186 US-Dollar. Nie waren die Preise für ein Divisional Round Game in der Geschichte der NFL höher!

Das bis dato teuerte Spiel war laut "Mlive.com" die Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Cowboys im AT&T Stadium in Dallas im vergangenen Jahr. Seinerzeit lag der Durchschnittspreis bei 605 Dollar und damit fast um die Hälfte niedriger. Aktuell kostet bereits der billigste Sitzplatz im Stadion von Detroit gut 700 Dollar.

Übrigens: Das Spiel zwischen den Lions und den Los Angeles Rams am vergangenen Wochenende war auch bereits das teuerste Wild-Card-Round-Duell der Historie.