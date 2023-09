Rassismus-Vorwürfe: Klage von Reporter gegen NFL eingereicht

Anzeige Gegen die NFL wurde von einem Reporter eine Klage wegen angeblicher rassistischer Äußerungen zweier ihrer Franchise Owner eingereicht. von Daniel Kugler Nächster Rassismus-Skandal in der NFL. Terry Pegula, der Owner der Buffalo Bills, soll sich rassistisch über schwarze Spieler in der NFL geäußert haben. Dies geht aus einer Klage gegen die Liga wegen Rassendiskriminierung hervor, die am Dienstag vom langjährigen Reporter Jim Trotter vor dem Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde. Laut Berichten von "ESPN" und der "The Associated Press" behauptet Trotter in der Klage, dass sich ein anderer NFL Media-Reporter an ein Gespräch mit Pegula im Jahr 2020 erinnere, in dem dieser mit dem Reporter über die Initiativen der NFL für soziale Gerechtigkeit und die Bewegung Black Lives Matter sprach. Der in der Klage nicht namentlich genannte Reporter betonte demnach, dass Pegula gesagt habe: "Wenn es den schwarzen Spielern hier nicht gefällt, sollten sie zurück nach Afrika gehen und sehen, wie schlimm es ist."

Bills Owner Pegula bestreitet Rassismus-Vorwürfe Dem Bericht zufolge heißt es in der Klage weiter, dass Trotter, der selbst schwarz ist, die Führungskräfte von NFL Media dazu gedrängt hat, Pegulas Äußerungen zu untersuchen, die "höchst beleidigend und rassistisch" seien. Der Reporter sei jedoch "wiederholt abgewimmelt" worden und ihm wurde gesagt, dass "das Ligabüro die Sache untersucht". Pegula hat die vorgeworfenen Äußerungen mittlerweile bestritten. "Die Aussage, die mir in der Beschwerde von Herrn Trotter zugeschrieben wird, ist absolut falsch", betonte der 72-Jährige in einer Erklärung. "Ich bin entsetzt, dass jemand mich mit einer solchen Behauptung in Verbindung bringen würde. Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und ich bin persönlich angewidert, dass mein Name mit dieser Klage in Verbindung gebracht wird", führte Pegula weiter aus.

Cowboys Owner Jones ebenfalls in Rassismus-Skandal verwickelt? In der Klage wird auch Jerry Jones, der Besitzer der Dallas Cowboys, erwähnt. Der 80-Jährige soll Trotter im Jahr 2020 gesagt haben: "Wenn Schwarze sich so fühlen, sollten sie ihr eigenes Team kaufen und einstellen, wen sie wollen." Die Bemerkung von Jones soll während eines Gesprächs mit dem Cowboys-Funktionär Will McClay, der ebenfalls schwarz ist, und Trotter gefallen sein, in dem es um die Frage ging, "warum die Teams so wenige schwarze Führungskräfte haben", heißt es in der Klage weiter.

Trotter, der den Austausch als "ziemlich streitsüchtig" beschrieb, erklärte, dass Jones schließlich vorschlug, dass er und Trotter "sich darauf einigen sollten", bei der Rassenproblematik in der NFL "nicht einer Meinung zu sein". Jones gab daraufhin in einer Stellungnahme bekannt, dass die "Darstellung" seines Austauschs mit Trotter in der Klage "einfach nicht korrekt" sei. "Vielfalt und Inklusion sind für mich persönlich und für die NFL extrem wichtig", erklärte Jones: "Die Darstellung eines Gesprächs, das Jim Trotter vor über drei Jahren mit mir und unserem Vice President of Player Personnel, Will McClay, geführt hat, ist einfach nicht zutreffend."

Anzeige NFL weist schwerwiegende Rassismus-Vorwürfe von sich Trotters Arbeitsverhältnis mit der zur Liga gehörenden NFL Media, die das NFL Network beaufsichtigt, endete Anfang des Jahres. In der Klage werden die NFL und das NFL Network als Beklagte genannt und es wird behauptet, Trotter sei entlassen worden, weil er "Commissioner Roger Goodell und andere in Bezug auf die Rassendiskriminierung und mangelnde Vielfalt in der NFL in Frage gestellt" habe. Die Liga hat daraufhin eine Erklärung abgegeben, in der sie Trotters Behauptungen bestreitet. "Wir teilen die Leidenschaft von Jim Trotter für Qualitätsjournalismus, der in einem vielfältigen und integrativen Umfeld entsteht und von diesem unterstützt wird."