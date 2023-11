Anzeige

Die Baltimore Ravens fahren am zwölften Spieltag in L.A. den nächsten Sieg ein. Auch die Eagles gewinnen, wenn auch erst in der Overtime. Die späten Spiele im Überblick.

Baltimore Ravens @ Los Angeles Chargers 20:10

Die Baltimore Ravens marschieren weiter von Erfolg zu Erfolg. Im Sunday Night Game des zwölften NFL-Spieltags feierte das Team um Quarterback Lamar Jackson einen 20:10-Erfolg bei den L.A. Chargers.

Matchwinner auf Seiten der Ravens war dabei Rookie-Receiver Zay Flowers, der für beide Touchdowns seines Teams verantwortlich war. So fing er im zweiten Viertel einen 3-Yards-Touchdown-Pass seines Spielmachers, rund eineinhalb Minuten vor dem Ende sorgte er dann mit einem Lauf über 37 Yards für die endgültige Entscheidung.

Für die Chargers besorgte Tight End Gerald Everett den einzigen Touchdown des Spiels, die restlichen Punkte wurden durch die Kicker beider Teams erzielt.

Entscheidend in der Partie: Die Ravens erzwangen gleich vier Turnover.