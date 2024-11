Die Stars der San Francisco 49ers leben in dieser Saison besonders gefährlich. Nun muss das Team auch um Brock Purdy bangen. Den Quarterback schmerzt seine Wurfschulter.

Der Blick auf den Injury Report ihres Teams dürfte Fans der San Francisco 49ers in dieser Saison seelische Schmerzen zufügen. Kaum ein Star, der dem amtierenden NFC-Champion nicht schon einmal verletzt fehlte.

Brandon Aiyuk zog sich kurz nach seiner mit vielen Nebengeräuschen vollzogenen Vertragsverlängerung einen Kreuzbandriss zu und kehrt erst kommende Saison zurück. Christan McCaffrey fiel wegen hartnäckigen Achillessehnenproblemen bis Week 10 aus.

Deebo Samuel plagte sich erst mit einer Wadenblessur und verletzte sich später an den Rippen, verpasste bislang aber nur zwei Spiele. George Kittle stoppten schon in Week 3 Oberschenkelprobleme, am vergangenen Sonntag musste der Tight End deswegen erneut zuschauen.

Beim 17:20 gegen Division-Rivale Seattle Seahawks, das die "Niners" im Playoff-Rennen umso mehr unter Zugzwang bringt, erwischte es dann nicht nur Nick Bosa an der Hüfte, sondern auch Brock Purdy.

Wie Head Coach Kyle Shanahan laut US-Medien am Montag bekanntgab, plagt sich der Quarterback mit Schmerzen in seiner Wurfschulter.